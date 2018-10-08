Unilever, Hollanda'ya taşınma önerisini geri çekti

BERLİN (AA) - Unilever yönetim kurulu, şirket merkezinin Hollanda'ya taşınması yönündeki öneriyi geri çekti.

Unilever’in yönetim kurulundan yapılan açıklamada kurulun, şirketin Londra ve Rotterdam olarak iki merkezin tek merkez olarak birleştirilmesine yönelik önerisine bazı hissedarlar tarafından muhalefet edildiği belirtildi.

Yönetim kurulunun ise bu muhalefeti göz önünde bulundurarak, şirketin merkezin tek merkez olarak Rotterdam’a taşınması önerisini geri çektiği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin hissedarlarıyla kapsamlı bir iş birliği dönemine girildiği ve şirketin tek merkezden yönetilmesi için büyük destek görüldüğü hatırlatılarak “Bununla birlikte, teklifin önemli bir hissedar grubu tarafından desteklenmediğini ve bu nedenle teklifi geri çekmenin uygun bir hamle olacağını düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

Bünyesinde 400’den fazla marka bulunduran şirket uzun dönemdir Londra ve Rotterdam olmak üzere iki merkezden yönetiliyor.

Şirketin merkezinin Hollanda’ya taşınmasına İngiliz hissedarların muhalefet ettiği belirtiliyor. Şirket yönetimi, söz konusu teklifin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ile ilgisi olmadığını vurguladı.

