Unilever ürünleriyle okula tertemiz bir dönüş

İSTANBUL (AA) - Yapılacaklar listesinin kırtasiye alışverişinden ev ve giysi temizliğine kadar pek çok işle dolduğu okula dönüş dönemi Unilever ev ve çamaşır bakım ürünleriyle kolaylaşıyor.

Unilever'den yapılan açıklamaya göre, okula tertemiz dönüş imkanı sunan OMO, Yumoş, Rinso, Domestos ve Cif aynı zamanda bu kampanya kapsamında çocukların okul ihtiyaçlarının karşılanması için "İhtiyaç Haritası"na destek oluyor.

Yaz aylarının sona ermesiyle tatil heyecanı evlerde yerini yepyeni bir telaşa bırakıyor. Yılın ilk ders zilinin çalacağı eylül ayı itibarıyla evlerde okullar açılmadan önce yapılan hazırlıklar hız kazanıyor. Çocukların heyecanla beklediği kırtasiye alışverişini ev temizliği, okul döneminde giyilecek giysilerin yıkanması gibi çok sayıda iş izliyor.

Unilever ev ve çamaşır bakım ürünleri okula tertemiz bir dönüş yapmayı her zamanki gibi kolaylaştırıyor. Üstelik eylül ayı boyunca devam eden kampanya kapsamında daha fazla çocuğun okul ihtiyaçları karşılansın diye OMO, Yumoş, Rinso, Domestos ve Cif "İhtiyaç Haritası"na destek sağlıyor.

