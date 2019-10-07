Unilever'den plastik ambalaj kullanımını 100 bin ton azaltma taahhüdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de OMO, Dove, Domestos ve Knorr gibi markaların üreticisi Unilever, plastik atıkları azaltma ve plastikler için döngüsel bir ekonomi yaratmaya yardımcı olma yönünde yeni ve iddialı taahhütler açıkladı.

Unilever'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025 yılına kadar, net plastik ambalaj kullanımını 100 bin tondan fazla azaltarak ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımını hızlandırarak birincil plastik kullanımını yarı yarıya azaltmayı, sattığından daha fazla plastik ambalajın toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmayı taahhüt etti.

Bu taahhütle Unilever, tüm ürünlerinde net plastik azaltımı konusunda taahhüt veren ilk büyük küresel tüketici ürünleri şirketi oldu.

Unilever'in bu taahhüdü, şirketin 2025 yılına kadar 1 yılda yaklaşık 600 bin ton plastiğin toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmasını öngörüyor.

Bu hedefe, Unilever'in faaliyet gösterdiği pek çok ülkede atık yönetimi altyapısını geliştiren yatırımlar ve ortaklıklarla ulaşılacak.

Daha Az Plastik Çözümleri (Less Plastic) ile Unilever, plastiklerin yüzde 75'ini ortadan kaldıran yeni Cif Eco-yedek paket gibi konsantre ürünler ve Güney Doğu Asya'da mobil otomatlar ile mağazalar ve üniversitelere şampuan ve çamaşır deterjanı için doldurma istasyonları kurmak da dahil olmak üzere, ürünlerini ambalajlamanın ve sunmanın yeni yollarını araştırıyor.