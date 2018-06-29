Üniversite diplomaları Blockhain'de

Ayşegül Acar / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - İş başvuru süreçlerinden, bürokrasideki yavaşlığa kadar her türlü soruna çöüm bulan Blockchain teknolojisi artık diplamalarda da kullanılmaya başlayacak. Diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemin alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesiyle (BAU) imzalanacak olan plan çerçevesine göre, Blockchain teknolojisi sayesinde yetkililerin imzaları ile basılan sertifikalar, mezuniyet bilgileri, diploma eki ve transkriptler mezunlar tarafından çok hızlı bir şekilde edinilip, istenilen yer ile güvenli ve onaylı şekilde paylaşılabilecek.

Bilgi paylaşımının güvenliğine dikkat çeken BAU Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, kurum ve kişi arasında iş başvuru süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebileceğini söyledi ve ekledi:

"Blockchain, çok önemli kriterlere sahip bir veri tabanı teknolojisi. Verilerin saklanması konusunda güvenliği sağlarken, hem tek bir merkezden manipüle edebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor hem de verilerin hızlı bir şekilde aktarımına izin veriyor.

"Bu yapısıyla şifreli, anonim, şeffaf ve merkezi olmayan yani ağ yapısında bir veri tabanıdır. Bürokraside yavaşlığı ortadan kaldıracak.

"Örneğin; kaybettiğiniz diplomanıza acil ihtiyacınız var. Bunu şu anda üniversitenizden almanız 1 haftayı bulabilir. Bizzat orada değilseniz o diplomayı elden alma hakkınız da yok. Sizin yerinize başkasının alması için de noterden kefil gerekiyor.

"İşte Blockchain teknolojisi bu işi koloylaştırıyor. Bürokratik zorlukları, vakit kaybını ortadan kaldırıyor, dünyadaki tüm üniversitelerin birbirleriyle bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor."

Erdamar, sistemin güvenliğine ilişkin de, "Bu sistem, verilerin merkezi olmayan bir ağ yapısında saklanmasını sağladığı için hacklenmesi mümkün olmayan bir teknoloji sunuyor. Siz izin vermedikçe bilgileriniz görüntülemeyecek, izin verdiğinizde de çok hızlı bir şekilde bu bilgilere erişilebilecek" dedi.



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