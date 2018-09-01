Üniversite öğrencileri en yüksek kirayı İstanbul’da ödüyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasına göre Türkiye genelinde üniversite öğrencileri en yüksek kirayı İstanbul’da öderken, en düşük kiranın Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da olduğu görülüyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukla tercih ettiği 26 ildeki toplam 71 bölgenin incelendiği “Üniversite Bölgelerindeki Kira Değerleri” başlıklı araştırma yayınlandı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 100 metrekarelik 2+1 dairelerin değerlendirildiği araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda vakıf üniversitelerinin de sayısının artmasıyla öğrenciler tarafından kiralık ev arayışlarının daha fazla konuşulduğunu söyledi.
Öğrencilerin ev kiralarken ilk tercih ettikleri bölgeler arasında, sağladığı sosyal imkanlar ve ulaşım açısından avantajlı merkezi bölgeler ile kampüse yakın yerlerin geldiğini dile getiren Maya, talebin fazla olmasının, bu bölgelerdeki satılık ve kiralık ev fiyatlarını artırdığını bildirdi.
Maya, “Ulaşım imkanları, kira ve aidat fiyatları, oda sayısı, ısınma şekli, dairenin eşyalı ya da eşyasız olması, onarım ihtiyacının bulunup bulunmaması gibi faktörler önemli tercih sebepleri arasında yer alıyor. Tek başına kalmak isteyen öğrencilerin tercihi genellikle 1+1 stüdyo tipi daireler olurken bir ya da birkaç kişi birlikte kalmak isteyen öğrencilerin tercihi 2+1 ya da 3+1 tipli daireler olmaktadır.” dedi.
Çalışma kapsamında öğrencilerin ev kirası için en yüksek rakamı İstanbul’da ödediğinin görüldüğünü aktaran Maya, burada Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi lokasyonların tercih edilmesinin önemli etken olduğunu bildirdi.
Maya, son bir yılda Türkiye genelinde öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeler arasında en yüksek kira artışının yüzde 14,82 ile Denizli’nin geldiğini kaydederek, onu yüzde 13,22 ile Kayseri’nin, yüzde 13,06 ile İzmir’in, yüzde 12,03 ile Eskişehir’in ve yüzde 11,85 ile Mersin’in izlediğini aktardı.
- En yüksek kira İstanbul’da Beşiktaş’ta, Ankara’da Çankaya’da
Araştırmaya göre, 71 bölge arasında 100 metrekarelik 2+1 dairelerin ortalama kira fiyatının en yüksek olduğu yerlerin başında 2 bin 900 lira ile Beşiktaş gelirken, onu 2 bin 750 ile Kadıköy takip ediyor. Bakırköy’de 2 bin 100 lira olan kira değeri Kartal’da bin 700 lira, Avcılar’da bin 350 lira olarak göze çarpıyor.
Ankara’da üniversite öğrencilerince yoğun olarak tercih edilen bölgeler arasında en yüksek kiranın ödendiği yer bin 700 lira ile Çankaya Yaşamkent olarak öne çıkıyor. Ortalama kira değeri Çankaya Bahçelievler’de bin 650 lira, Emek’te bin 500 lira, Yenimahalle Gazi Mahallesi’nde bin 250 lira, Çankaya 100. Yıl’da bin 200 lira, Cebeci’de bin 100 lira olarak değişiyor.
- İzmir’de Buca başı çekiyor
İzmir’de Buca’da Tınaztepe, Kuruçeşme Yıldız, Adatepe ve Atatürk mahallelerinde aylık kira ortalaması 2 bin lirayı bulurken, onu bin 800 lira ile Çiğli ve Bornova’nın Kazımdirik Mahallesi, bin 500 lira ile Bornova Mevlana, bin 350 lira ile Menemen’in Ulukent, bin 200 lira ile Menemen’in 30 Ağustos, bin 100 lira ile Menemen’in Seyrek Mahallesi takip ediyor.
Bursa’da 23 Nisan Mahallesi’nde aylık ortalama kira değeri bin 600 liraya ulaşırken, Görükle’de 900 TL olarak göze çarpıyor.
Antalya’da daire kiralarına aylık ortalama Kepez’in Kültür Mahallesi’nde ve Muratpaşa’nın Melten Mahallesi’nde bin 50 lira ödeniyor.
Aydın’da öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği bölgeler arasında olan Güzelhisar, Kurtluş ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bin 200 liraya yükselirken, Zafer Mahallesi’nde bin 100 lira civarında seyrediyor.
Muğla’da Kötekli Mahallesi’nde aylık kiralık daireler bin 500 liraya kadar ulaşırken, Emir Beyazıt ve Nusrettin Mahallesi’nde bin 150 lira olarak göze çarpıyor.
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- En düşük bölgeler Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da
Türkiye genelinde araştırmaya konu olan 26 ilde öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği 71 bölge arasında en düşük kiralar Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da.
Eskişehir’te Tepebaşı Sütlüce’de 525 lira olan kiralar, Tepebaşı Şirintepe’de 580 liraya, Odunpazarı Büyükdere’de ise 630 TL’ye çıkıyor. Nevşehir merkezde aylık ortalama kirası 650 liraya gerilerken, kiraların Trabzon’da Akçaabat’ın Yıldızlı bölgesinde de 650 lira olması dikkati çekiyor.
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- Öğrencilerin en çok tercih ettiği bölgeler ve kira ücretleri
Araştırmaya konu olan 26 ildeki öğrencilerin en yoğun tercih ettiği 71 bölgede ortalama konut kira değerleri şu şekilde:
İL BÖLGE Fiyat değişim oranı %
(2017-2018 arası) 2017 Kiralama fiyatı TL (100 m² daire için) 2018 kiralama fiyatı (TL) (100 m² daire için) İSTANBUL BEŞİKTAŞ 5,45 2.750 2.900 İSTANBUL KADIKÖY 5,77 2.600 2.750 İSTANBUL KARTAL 6,25 1.600 1.700 İSTANBUL BAKIRKÖY 5,00 2.000 2.100 İSTANBUL AVCILAR 3,85 1.300 1.350 BURSA 23 NİSAN MAHALLESİ 6,67 1.500 1.600 BURSA GÖRÜKLE 5,88 850 900 GAZİANTEP ŞAHİNBEY 7,41 1.350 1.450 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7,41 1.350 1.450 ADANA ÇUKUROVA 8,33 1.200 1.300 ADANA SEYHAN 10,53 950 1.050 ADANA SARIÇAM 10,00 1.000 1.100 ADANA YÜREĞİR 6,25 800 850 HATAY ANTAKYA 11,76 850 950 MERSİN YENİŞEHİR 15,00 1.000 1.150 MERSİN MEZİTLİ 8,70 1.150 1.250 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 7,14 700 750 TRABZON ORTAHİSAR/KALKINMA MAH. 3,80 790 820 TRABZON ORTAHİSAR/PELİTLİ MAH. 11,11 630 700 TRABZON ORTAHİSAR/ÜNİVERSİTE MAH. 5,63 710 750 TRABZON ORTAHİSAR/BOSTANCI MAH. 12,00 625 700 TRABZON AKÇABAT/SÖĞÜTLÜ 10,66 610 675 TRABZON AKÇABAT/YILDIZLI 0,00 650 650 KIRIKKALE MERKEZ -3,75 800 770 KIRIKKALE YAHŞİHAN 0,00 1.000 1.000 ANKARA ÇANKAYA/100.YIL 0,00 1.200 1.200 ANKARA ÇANKAYA/CEBECİ -4,35 1.150 1.100 ANKARA ÇANKAYA/YAŞAMKENT 13,33 1.500 1.700 ANKARA ÇANKAYA/EMEK 0,00 1.500 1.500 ANKARA ÇANKAYA/BAHÇELİEVLER 8,20 1.525 1.650 ANKARA YENİMAHALLE/GAZİ MAH. 0,00 1.250 1.250 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/ESKİBAĞLAR 11,03 680 755 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/YENİBAĞLAR 10,56 710 785 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/GÜLLÜK 15,38 650 750 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/ŞİRİNTEPE 16,00 500 580 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/BAHÇELİEVLER 19,05 630 750 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/SÜTLÜCE 11,70 470 525 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/BÜYÜKDERE 3,28 610 630 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/GÖZTEPE 9,23 650 710 SİVAS MERKEZ 5,88 850 900 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 12,50 800 900 DİYARBAKIR BAĞLAR 10,59 850 940 KAYSERİ MELİKGAZİ 18,75 800 950 KAYSERİ KOCASİNAN 7,69 650 700 ŞANLIURFA EYYÜBİYE 6,67 600 640 ÇORUM MERKEZ 10,00 600 660 MALATYA BATTALGAZİ 3,08 650 670 MALATYA YEŞİLYURT 3,08 650 670 KONYA SELÇUKLU 7,78 900 970 KONYA MERAM 4,55 1.100 1.150 KONYA SELÇUKLU-BOSNA MAHALLESİ 14,29 875 1.000 OSMANİYE MERKEZ -7,14 700 650 NEVŞEHİR MERKEZ -7,14 700 650 ERZURUM YAKUTİYE 5,00 800 840 ANTALYA KEPEZ-KÜLTÜR MAHALLESİ 13,51 925 1.050 ANTALYA MURATPAŞA-MELTEM MAHALLESİ 5,00 1000 1.050 AYDIN ZAFER MAH. 10,00 1.000 1.100 AYDIN GÜZEL HİSAR, KURTULUŞ, CUMHURİYET MAH 9,09 1.100 1.200 DENİZLİ ASMALI EVLER, BAĞBAŞI MAH. 33,33 750 1.000 DENİZLİ İNCİLİ PINAR MAH. 11,11 900 1.000 DENİZLİ KINIKLI, MEHMETCİH MAH. 0,00 1.650 1.650 MUĞLA KÖTEKLİ MAH. 7,14 1.400 1.500 MUĞLA EMİR BEYAZIT, NUSRETTİN MAH. 4,55 1.100 1.150 İZMİR BORNOVA/KAZIMDİRİK MAH. 12,50 1.600 1.800 İZMİR BORNOVA/MEVLANA 15,38 1.300 1.500 İZMİR BUCA/TINAZTEPE, KURUÇEŞME, YILDIZ, ADATEPE, ATATÜRK MAH. 25,00 1.600 2.000 İZMİR MENEMEN/ULUKENT MAH. 12,50 1.200 1.350 İZMİR MENEMEN/30 AĞUSTOS MAH. 20,00 1.000 1.200 İZMİR MENEMEN/SEYREK MAH. 10,00 1.000 1.100 İZMİR ÇİĞLİ/KENT 2 MAH 0,00 1.200 1.200 İZMİR ÇİĞLİ 9,09 1.650 1.800 * Değerler belirlenirken, yaklaşık 100 m² alanlı, standart tarzda daireler dikkate alınmıştır.
** Belirtilen değerler, yaklaşık değerlerdir.
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