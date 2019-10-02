Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında, üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolüyle, üniversitenin lisans öğrencileri söz konusu merkezde staj, lisansüstü öğrencileri ise çalışma imkanına sahip olacak.

Protokolle, BUTEKOM'da düzenlenecek eğitim programlarında eğitimci olarak görev alacak BTÜ akademisyenleri, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek Ar-Ge projeleri için de BUTEKOM ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, törende yaptığı konuşmada, Bursa sanayisinin yüksek katma değerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretimini geliştirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdikleri BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri ve Model Fabrika gibi projelerin firmaların üretim yetkinliklerini geliştirdiğini bildiren Burkay, şu ifadeleri kullandı: