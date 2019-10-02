FİNANS

Üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ile BTÜ arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, üniversitenin lisans öğrencileri Ar-Ge merkezinde staj, lisansüstü öğrencileri ise çalışma imkanına sahip olacak

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında, üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolüyle, üniversitenin lisans öğrencileri söz konusu merkezde staj, lisansüstü öğrencileri ise çalışma imkanına sahip olacak.

Protokolle, BUTEKOM'da düzenlenecek eğitim programlarında eğitimci olarak görev alacak BTÜ akademisyenleri, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek Ar-Ge projeleri için de BUTEKOM ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, törende yaptığı konuşmada, Bursa sanayisinin yüksek katma değerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretimini geliştirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdikleri BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri ve Model Fabrika gibi projelerin firmaların üretim yetkinliklerini geliştirdiğini bildiren Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayimizin yenilik üretme kapasitesinin artırılması noktasında üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda BUTEKOM'un dünyanın farklı üniversiteleriyle yaptığı iş birliği anlaşmalarına bugün BTÜ ile bir yenisini daha ekliyoruz. İmzalanan protokolle üniversitemizdeki birikimi, BUTEKOM aracılığıyla sektörlerimizin üretim kabiliyetlerine taşımayı hedefliyoruz."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de Bursa'nın, Türkiye'nin kalkınmasına öncülük eden şehirler arasında ön sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Bursa'nın ihracattan katma değere, istihdamdan üretime Türk sanayisinin lokomotifi olduğunu belirten Karademir, şunları kaydetti:

"BUTEKOM, şehrimiz için çok değerli bir proje. Buradaki Ar-Ge altyapısının üniversitemizin araştırma çalışmalarında kullanılması ve BTÜ'de öğrenim gören master ve doktora öğrencilerinin BUTEKOM'da çalışma imkanı elde etmesi bilimsel çıktıların sanayide değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olacak. Ayrıca üniversitemizde görevli akademisyenlerimiz de deneyimleriyle BUTEKOM'un çalışmalarına büyük katkı sağlayacak."

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bursa protokol Üniversite sanayi işbirliği

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