FİNANS

Üniversite yönetimi, 'TROY'u tercih etti

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) yöneticileri, personeli ve öğrenciler, küresel saldırılara yanıt adına, bankaya başvurarak diğer kakartlarını iade ederek, yerli ve milli ödeme yöntemi olan 'TROY'a geçiş yaptı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) yöneticileri, personeli ve öğrenciler, küresel saldırılara yanıt adına, bankaya başvurarak diğer kakartlarını iade ederek, yerli ve milli ödeme yöntemi olan 'TROY'a geçiş yaptı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, başlatılan kampanya ile anlaşmalı oldukları bankaya ait 'Master Card', 'Maestro', 'Visa' ve 'Amerikan Ekspres (AMEX)' kartlarını iade ederek, yerli ve milli ödeme yöntemi olan 'TROY'a geçiş yaptı.
Rektör Ayrancı, ABD'nin ekonomik saldırılarının arttığını buna karşı direnişe geçtiklerini söyledi. ABD'ye karşı kınama mesajlarının yerine böylesi bir yöntemin daha etkili olacağını savunan Rektör Ayrancı, "Biz de milli ve yerli bir üniversite olarak metin üzerinde kalan yüzeysel kınamalar yerine, bu saldırıya karşı ciddi, sonuç alıcı ve etkin bir eylem yapmak istedik. Şahsım başta olmak üzere, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, akademik ve idari personelimiz ile birlikte bankaya başvurarak 'Master Card', 'Maestro', 'Visa' ve 'Amerikan Ekspres(AMEX)' ödeme yöntemlerini yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY'a çevirdik. Böylece, bu kartlardan alınan komisyon ücretleri, ABD'li ve diğer büyük küresel kartel şirketlere gitmemiş olacak ve ülkemizde kalacak" diye konuştu.
Rektör Ayrancı, ülkemizin de ABD’ye karşı boykot uyguladığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize mesaj göndermek suretiyle, milli ödeme yöntemi olan TROY’a geçmelerini teklif ettik. Nasıl ki ABD, Türk ürünlerine boykot uyguluyorsa, Türkiye de ABD ürünlerine boykot uygular. Bizim yaptığımız da tam olarak budur. Finansal eyleme, finansal eylemle karşılık veriyoruz. Ülke olarak çok önemli bir hedefimiz var. 2023 yılında, yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumu haline gelmek. Buradan tüm Türkiye’ye ve dünyaya bu ödeme yöntemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Böylece, saldırgan sermayeye gerekli cevabı hep birlikte vermiş oluruz."
Yapılan açıklamaların ardından Rektör Ayrancı, üniversite yöneticileri, personeli ve hazır bulunan öğrenciler ile TROY'a geçiş için gerekli başvuruları yaptı.

FOTOĞRAFLI

Üniversite yönetimi, 'TROY'u tercih etti

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Döviz bozduranlara, ev alırken indirimDöviz bozduranlara, ev alırken indirim
Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladıKurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.