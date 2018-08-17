Üniversite yönetimi, 'TROY'u tercih etti

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) yöneticileri, personeli ve öğrenciler, küresel saldırılara yanıt adına, bankaya başvurarak diğer kakartlarını iade ederek, yerli ve milli ödeme yöntemi olan 'TROY'a geçiş yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, başlatılan kampanya ile anlaşmalı oldukları bankaya ait 'Master Card', 'Maestro', 'Visa' ve 'Amerikan Ekspres (AMEX)' kartlarını iade ederek, yerli ve milli ödeme yöntemi olan 'TROY'a geçiş yaptı.

Rektör Ayrancı, ABD'nin ekonomik saldırılarının arttığını buna karşı direnişe geçtiklerini söyledi. ABD'ye karşı kınama mesajlarının yerine böylesi bir yöntemin daha etkili olacağını savunan Rektör Ayrancı, "Biz de milli ve yerli bir üniversite olarak metin üzerinde kalan yüzeysel kınamalar yerine, bu saldırıya karşı ciddi, sonuç alıcı ve etkin bir eylem yapmak istedik. Şahsım başta olmak üzere, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, akademik ve idari personelimiz ile birlikte bankaya başvurarak 'Master Card', 'Maestro', 'Visa' ve 'Amerikan Ekspres(AMEX)' ödeme yöntemlerini yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY'a çevirdik. Böylece, bu kartlardan alınan komisyon ücretleri, ABD'li ve diğer büyük küresel kartel şirketlere gitmemiş olacak ve ülkemizde kalacak" diye konuştu.

Rektör Ayrancı, ülkemizin de ABD’ye karşı boykot uyguladığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize mesaj göndermek suretiyle, milli ödeme yöntemi olan TROY’a geçmelerini teklif ettik. Nasıl ki ABD, Türk ürünlerine boykot uyguluyorsa, Türkiye de ABD ürünlerine boykot uygular. Bizim yaptığımız da tam olarak budur. Finansal eyleme, finansal eylemle karşılık veriyoruz. Ülke olarak çok önemli bir hedefimiz var. 2023 yılında, yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumu haline gelmek. Buradan tüm Türkiye’ye ve dünyaya bu ödeme yöntemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Böylece, saldırgan sermayeye gerekli cevabı hep birlikte vermiş oluruz."

Yapılan açıklamaların ardından Rektör Ayrancı, üniversite yöneticileri, personeli ve hazır bulunan öğrenciler ile TROY'a geçiş için gerekli başvuruları yaptı.

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