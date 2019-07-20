FİNANS

Üniversitede doğru tercihte "dijital yardım"

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Hacettepe Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Atlas Yazılım, "tercih maratonunda" öğrencilere yardımcı olacak bir yazılım geliştirdi - Geliştirilen "tercih robotu"nda bölümlerin daha önceki yıllara ait puan ve başarı sıralamasına dair bilgileri yer alıyor, böylece kullanıcılar kazanabilecekleri üniversiteleri hızlıca görebiliyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Atlas Yazılım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapacak öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla "tercih robotu" geliştirdi.

Bu yıl 2,5 milyondan fazla kişinin "ter döktüğü" 2019-YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından adaylar geleceğini belirleyecek bölümleri seçmek için yoğun bir arayışa girdi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları gibi birçok parametre doğrultusunda belirlenen üniversite kontenjanlarında kendilerine yer bulmak isteyenler, doğru tercihte bulunmak için rehber öğretmen ve danışmanlardan yardım alıyor.

Sınavdan aldıkları puanla hangi üniversiteleri kazanabileceklerini merak eden adaylara dijital ortamda çözüm sunmak için yola çıkan Atlas Yazılım, bu kapsamda bir "tercih robotu" geliştirdi. Çalışmalarını Hacettepe Teknokent'te sürdüren şirket tarafından kullanıma sunulan “K12NET” isimli program, 22 binden fazla bölüm hakkında adaylara bilgi sunuyor.

Söz konusu yazılımda, şehir, puan türü, kontenjan ve başarı sırası gibi birçok veri yer alırken, adaylar kendi belirleyeceği kriterler doğrultusunda arama yapabiliyor.

Tercihlerine uygun bölümleri saniyeler içinde görülebilen öğrenciler, geçmiş yıllara ait bilgileri karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor. Aldığı puan ve başarı sırasıyla girmek istediği üniversitelere ait verileri kıyaslayabilen adayların, rahatça değerlendirme yapabilmesi için "kazanma ihtimali", grafik gibi görsel unsurlarla da destekleniyor.

Ticari bir beklenti taşınmadan toplumsal fayda oluşturması adına sunulan bu hizmette, kullanıcılardan TC Kimlik Numarası, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) şifresi gibi kişisel bilgiler istenmiyor. "YÖK Atlas" sistemiyle de entegre çalışan "tercih robotu"na "https://osstercih.k12net.com" adresinden erişilebiliyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret ettiİstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacakBakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atlas Yazılım Hacettepe Teknokent K12NET

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için düğmeye basıldı

Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için düğmeye basıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.