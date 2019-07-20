SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Atlas Yazılım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapacak öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla "tercih robotu" geliştirdi.

Bu yıl 2,5 milyondan fazla kişinin "ter döktüğü" 2019-YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından adaylar geleceğini belirleyecek bölümleri seçmek için yoğun bir arayışa girdi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları gibi birçok parametre doğrultusunda belirlenen üniversite kontenjanlarında kendilerine yer bulmak isteyenler, doğru tercihte bulunmak için rehber öğretmen ve danışmanlardan yardım alıyor.

Sınavdan aldıkları puanla hangi üniversiteleri kazanabileceklerini merak eden adaylara dijital ortamda çözüm sunmak için yola çıkan Atlas Yazılım, bu kapsamda bir "tercih robotu" geliştirdi. Çalışmalarını Hacettepe Teknokent'te sürdüren şirket tarafından kullanıma sunulan “K12NET” isimli program, 22 binden fazla bölüm hakkında adaylara bilgi sunuyor.