FİNANS

Üniversitelere 33 milyar lira ödenek ayrılacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Üniversitelere, 2019 yılı için yaklaşık 33 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü - En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu - Ankara Üniversitesinin ardından en fazla ödenek ayrılan üniversiteler, 1 milyar 49 milyon lirayla Hacettepe, 990 milyon lirayla İstanbul, 878 milyon lirayla Ege ve 851 milyon lirayla Gazi Üniversitesi oldu - Şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği üniversiteye de 188 milyon 165 bin lira ödenek ayrıldı - Strateji ve Bütçe, İletişim, Avrupa Birliği başkanlıkları, TİKA, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay için öngörülen ödenekler, Ankara Üniversitesine verilmesi planlanan bütçeye yaklaşamadı

ENES DURAN - Yükseköğretim kurumlarına 2019 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 33 milyar liraya yaklaştı. En fazla ödeneğin yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. AA muhabirinin plandan derlediği verilere göre, ülkedeki 125 üniversite için 32 milyar 930 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2019 yılı için öngörülen 1 milyar 50 milyon 767 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Strateji ve Bütçe (238 milyon 22 bin lira), İletişim (344 milyon 531 bin lira), Avrupa Birliği (560 milyon 728 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (465 milyon 450 bin lira), Yargıtay (595 milyon 593 bin lira), Danıştay (182 milyon 320 bin lira) ve Sayıştay (367 milyon 378 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

- İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var

Ankara Üniversitesini, 1 milyar 49 milyon 11 bin liralık bütçe ödeneğiyle Hacettepe takip etti. Bunu 990 milyon lirayla İstanbul, 878 milyon lirayla Ege ve 851 milyon lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Bütçe ödeneği Dokuz Eylül Üniversitesi için 779,6 milyon lira, Atatürk Üniversitesi için 689,3 milyon lira, Marmara Üniversitesi için 660 milyon lira ve Çukurova Üniversitesi için 610 milyon lira olarak belirlendi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 21,3 milyon lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. 22,3 milyon lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 24,9 milyon lirayla İzmir Bakırçay Üniversitesi, 25,1 milyon lirayla Tarsus Üniversitesi ve 31 milyon lirayla İzmir Demokrasi Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

- Ömer Halisdemir Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi için 188 milyon 165 bin lira ödenek ayrıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı Niğde Üniversitesine verilmişti.

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ1.050.767.000HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ1.049.011.000İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ990.022.000EGE ÜNİVERSİTESİ878.195.000GAZİ ÜNİVERSİTESİ851.844.000DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ779.621.000ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ689.335.000MARMARA ÜNİVERSİTESİ659.974.000ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ609.793.000BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ608.084.000İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 601.460.000SELÇUK ÜNİVERSİTESİ587.536.000AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ581.826.000İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ557.990.000ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ549.615.000ERCİYES ÜNİVERSİTESİ532.763.000ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ525.933.000ANADOLU ÜNİVERSİTESİ489.859.000SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ478.284.000KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ472.733.000

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Ankara Üniversitesi orta vadeli mali plan üniversite yükseköğretim

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