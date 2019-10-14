FİNANS

Üniversitelere 36 milyar lira ödenek

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Üniversitelere 2020 yılı için 36,1 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü - En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesi oldu - Hacettepe'nin ardından en fazla ödenek ayrılan üniversiteler, 1 milyar 147,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi, 1 milyar 46,5 milyon lirayla İstanbul Üniversitesi, 961,5 milyon lirayla Ege ve 888,1 milyon lirayla Gazi Üniversitesi oldu - İletişim, Avrupa Birliği başkanlıkları, TİKA, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay için öngörülen ödenekler, Hacettepe Üniversitesine verilmesi planlanan bütçeye yaklaşamadı

ERHAN CİHAN ÜNAL - Yükseköğretim kurumlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 36,1 milyar liraya oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesine ayrılması planlandı.

2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. AA muhabirinin plandan derlediği verilere göre, ülkedeki 128 üniversite için 36 milyar 63 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı.

Hacettepe Üniversitesi, 2020 yılı için öngörülen 1 milyar 148 milyon 726 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim (368 milyon 136 bin lira), Avrupa Birliği (656 milyon 672 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (489 milyon 147 bin lira), Yargıtay (505 milyon 206 bin lira), Danıştay (210 milyon 775 bin lira) ve Sayıştay (412 milyon 90 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

- İkinci sırada Ankara Üniversitesi var

Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 147 milyon 520 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi takip etti. Bunu 1 milyar 46 milyon 547 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 961 milyon 561 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 888 milyon 73 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 19 milyon 414 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. 20 milyon 347 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji, 25 milyon 615 lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.148.726.000ANKARA ÜNİVERSİTESİ1.147.520.000İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ1.046.547.000EGE ÜNİVERSİTESİ961.561.000GAZİ ÜNİVERSİTESİ888.073.000DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ823.999.000ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
759.050.000MARMARA ÜNİVERSİTESİ
703.720.000BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 662.814.000ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
648.756.000AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 647.262.000SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
629.834.000İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ591.758.000ERCİYES ÜNİVERSİTESİ591.383.000ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ583.247.000ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ575.977.000KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
519.698.000FIRAT ÜNİVERSİTESİ512.460.000SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ512.158.000ANADOLU ÜNİVERSİTESİ511.258.000

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Anahtar Kelimeler:
orta vadeli mali plan

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