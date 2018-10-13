"Üniversitelerin tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün ürettiğimizin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz lazım. Bu da üniversitelerin sektörlerle ve tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret ederek, rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile görüştü.

Karabulut'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, konu Turgut Özal olunca onun adının verildiği üniversiteyi ziyaret etmemesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Turgut Özal ile ilgili görüntüleri ne zaman izlese duygulandığını anlatan Pakdemirli, "Bana ilk bilgisayarımı o hediye etmişti. Gerçekten çocuklarla ilgilenen, sevecen, insana yakın, kalbi, dünyası, vizyonu çok büyük, farklı bir insandı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Pakdemirli, Turgut Özal ve babasının bir anısını aktarırken, "Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan hem bayramlık hem de idamlık gömlekleri yanında olan insanlar." ifadesini kullandı.

- "İş birliği olmadan olmaz"