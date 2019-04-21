Üniversiteliler bizz@kampüs'te Ülker Oneo için yarıştı

Bu yıl "Ülker Oneo" için gerçekleştirilen yarışmada üniversiteliler; inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşturdukları projeleriyle yarıştı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin atıştırmalık şirketi pladis'in beğenilen markalarıyla ilgili pazarlama fikirlerinin geliştirildiği bizz@kampüs yarışmasında ödüller duyuruldu.

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yüksek lisans öğrencilerinin pladis'in markalarıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdiği bizz@kampüs yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl 157 üniversiteden bini aşkın takım adına 2 bin 314 öğrencinin yarıştığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mukadder Acarer ve Ahmet Oğuzhan Ergüden'den oluşan Aurora takımının oldu.

Yarışmada ikincilik ödülü Ege Üniversitesi'nden Littlest Things takımına, üçüncülük ise İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Master Stajyer takımına verildi. İlk üçe giren takıma sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra pladis'te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor.

- "Gençlerin fikirleri bizim için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, dünyada pazarlama trendlerinin dijital dönüşümle şekil değiştirdiğini ve böyle bir dünyada gençlerin fikirlerine daha çok ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

bizz@kampüs yarışmasında bu yıl gelen başvuruların büyük bir çoğunluğunun kendilerini çok heyecanlandıran ayrıntılarla dolu olduğunu aktaran Ülker, şu değerlendirmelerde bulundu: