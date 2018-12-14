FİNANS

Üniversitelilerden "Amisos" adıyla kahve markası

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören 15 öğrenci yeni bir kahve markası üretti - Öğrenciler, açtıkları atölyede farklı karışımlarla oluşturdukları ve "Amisos" adını verdikleri kahveden ayda 3 ton üretiyor - Diyetetik bölümü son sınıf öğrencisi Fatih Avcı: - "Artık ailelerimizden para istemiyoruz. Ailelerine para gönderen arkadaşlarımız var"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören 15 öğrenci, "Amisos" adıyla kahve markası üretti.

Uzun süre farklı işlerde part time çalışan, aralarında diyetisyen ve gıda teknikerlerinin de bulunduğu üniversiteliler, geçen yıl Adıyaman'dan getirdikleri menengiç kahvesini pazarlarda satmaya başladı.

Menengiç kahvesinin içine şeker yerine keçi boynuzu, çikolata, Türk kahvesi, kakule ve fındık gibi 8 farklı karışım koyarak yeni bir tat oluşturan gençler, açtıkları atölyede üretime başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni alan girişimci üniversite öğrencileri, kahve markalarına Samsun'un eski isimlerinden biri olan "Amisos" ismini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumuna ise markanın tescili için başvuruda bulundu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun desteğiyle il dışında düzenlenen çeşitli fuarlara katılarak ürünlerini tanıtan öğrenciler, Atakum'daki atölyelerinde ayda 3 ton üretim yapıyor.

Girişimci öğrenciler arasında yer alan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencisi Fatih Avcı, AA muhabirine, 15 ortaklı işlerinde herkesin patron ve işçi olduğunu söyledi.

Ders programlarına göre kendi aralarında çalışma saatlerini düzenlediklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Çok şükür para kazanıyoruz. İlk kurduğumuzda bazı arkadaşlarımız inançsız başladı. Uğur arkadaşımızın babası destek oldu. İlk makinemizi o aldı. İlk ambalajımızı para, senet vermeden yaptırdık, bize güvendiler. Adım adım gelerek şu anda aylık 3 ton üretim yapıyoruz. Artık ailelerimizden para istemiyoruz. Ailelerine para gönderen arkadaşlarımız var. Sermayemiz çok olsa 3 ton olan üretimimizi 25-30 tona çıkabiliriz. Gelecek yıl Haziran ayında bu rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz."

- "Yurt dışına da açılmak istiyoruz"

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yüksek lisans öğrencisi olan Mustafa Olukkaya ise işlerini büyütmek istediklerini belirterek, "Samsun Gıda Fuarı'na farklı ülkelerden gelen temsilcilerle görüştük. Gürcistan, Suudi Arabistan ve İran'dan temsilcilerle buralardan sipariş bekliyoruz. Sadece Samsun ve yurt içi değil yurt dışına da açılmak istiyoruz." dedi.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Nur Sarıkaya ise ürettikleri kahvenin doğal malzemelerden dolayı yararlı olduğunu ifade etti.

Sarıkaya, tadının acı olmaması için kahvenin içine salep ve keçi boynuzu koyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kahvenin Samsun'a özel olması için içine fındık da ekledik. Kahvemiz menengiç, kakule, keçi boynuzu, salep, kakao, yemen kahvesi ve fındıktan oluşuyor. Kahvemizi sadece fuarlar için değil belediyelere de üretiyoruz. Atakum Belediyesi ve Aksaray Belediyeleri için toplu üretim yapıyoruz."

Aynı bölümde öğrenim gören Ali Bur da şirketin dağıtım bölümünde çalıştığını çoğu zaman siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Ekipte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Bur, "Siparişleri teslimle görevliyim. Onun dışında zaman zaman gitarımla çalışan arkadaşlarımı motive ediyorum. Çok sipariş alıyoruz. Bu siparişlere tek başıma yetişemiyorum." diye konuştu.

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