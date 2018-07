Ayşegül Acar / İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Akbank’ın ana sponsorluğunda Güney Kampüsü’nde 12 günlük düzenlenen eğitim kampına 50 öğrenci katıldı.

Akbank’ın verdiği brief üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk 3'e giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda bir aylık staj olanağı sağladı.

Programa 413 öğrenci başvurdu. Öğrencilerin 18’i İstanbul’dan, 6’sı Eskişehir, 5’i İzmir, 4’ü Ankara’dan, 3’ü Konya’dan geldi. Antalya, Giresun, Kocaeli, Trabzon’dan 2’şer; Bursa, Kayseri, Isparta, Kayseri, Mersin, Sakarya ve Şanlıurfa’dan ise 1’er öğrenci kampa katıldı.

Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıfları ile yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, iki hafta boyunca Dijital’i sektör profesyonellerinden dinleyerek dijital alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğini keşfettiler.

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü katılımcılara “Akbank Dijital Marka Hikayesi” başlığı altında markanın geçmişten bugüne yaşadığı dijital dönüşüm ve bu alanda yapılan çalışmalar konusunda bilgi verirken, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de “Future of Work” başlıklı bir sunum yaptı.

Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk 3’e giren ekipler şöyle oldu:

Birinci Ekip: Can Güden