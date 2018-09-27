Ünlü / Dayıoğlu: Dalgalı piyasalarda agresif yatırımdan kaçının

Elif Varan / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Dalgalı piyasalarda portföy yönetiminin büyük önem taşıdığını belirten Ünlü Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, Ünlü Portföy olarak piyasalardaki volatiliteden minimum ölçüde etkilenecek bir yapıda yatırımları yönlendirdiklerini ve böyle dönemlerde agresif değil, akılcı ve dengeli pozisyon alınmasını gerektiğini belirtti.

Yılın ilk yarısında piyasalardaki dalgalanmalardan minimum düzeyde etkilenecek şekilde yatırımları yönlendirdiklerini belirten Dayıoğlu şöyle devam etti:

"Piyasalarda oynaklığın son derece yüksek olduğu dönemde portföy yönetimi önemli. Böyle dönemlerde amaç varlıkları makul şekilde dağıtmak.

"Agresif değil, akılcı ve dengeli pozisyon alınmasını öneriyoruz.

"Şu an 3 adet değişken fonumuz 1 adet hisse fonumuz aktif biçimde TEFAS’da (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) alım satıma açık.

"Eylül ayı son haftası itibarıyla 1. Değişken ‘SUA’ ve 2. Değişken ’SUB’ fonlarımız, değişken fonlar kategorisinde en yüksek getiri sağlayan 3 fon arasında yer almıştır.

"Hedefimiz; değişken fonlarımızda mutlak getiri hedefi ile mevduatın üzerinde kazançlar sunmak. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayındaki getirilerimizde bunu başardık.

"Amacımız; düzenli olarak kendi alanımızda güçlü getiri ve istikrarlı performans olacak.

"Şu anda Türk finansal varlıkları oldukça kötü fiyatlanıyor ve bu durum özellikle Temmuz ayından sonra beklentilerin çok ötesinde hızlı biçimde gerçekleşti.

"Bu bakımdan oynaklığın son derece yüksek olduğu bu dönemde asıl amaç; varlıkları makul şekilde dağıtmak, kredi riski içeren ürünlerdeki pozisyonları kısıtlamak.

"Borsa pozisyonu mevcut ise döviz cinsinden gelirleri yüksek, sermayesi güçlü ve nakit akışında kesinti riski taşımayan hisselerde bulunmak olacaktır." (Fotoğraflı)

