FİNANS

Ünlü Demirci halılarının ipini renklendiriyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın 200 yıldır geçimini halıcılıktan sağlayan Demirci ilçesinde, 4'üncü kuşak olarak halı iplik boyahanesi işleten Fahri Aksoy (28), ünlü Demirci halılarına renk verdiklerini söyledi.

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın 200 yıldır geçimini halıcılıktan sağlayan Demirci ilçesinde, 4'üncü kuşak olarak halı iplik boyahanesi işleten Fahri Aksoy (28), ünlü Demirci halılarına renk verdiklerini söyledi.

Halılarıyla ünlü Demirci ilçesinde yaşayan Fahri Aksoy (83), babası Ali Sami Aksoy'dan devraldığı iplik boyama mesleğini ilk olarak babasının adını verdiği oğlu Ali Sami Aksoy'a öğretti. Oğlunun vefatından sonra da ise işin inceliklerini, kendisiyle aynı isme sahip olan torunu, Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Fahri Aksoy'a öğretti. Geçen ay evlenen Fahri Aksoy, 2 yıl önce vefat eden babasının ardından işin başına geçti. Yıllar önce elle yapılan birçok işin yerini makineler alırken işletme de buna kayıtsız kalmadı ve teknolojiye yatırım yaptı. Eskiden 8 saatte 300 kilo iplik boyanan işletmede şu an 8 saatte 2 bin 500 kilo iplik boyanıyor. Dede Fahri Aksoy, babasından öğrendiği işi önce oğluna öğretti. Dede Aksoy, birlikte omuz omuza 10 yıl çalıştıktan sonra oğlunun iki yıl önce kanserden ölmesi üzerine yola torunu ile devam ediyor. Dede Fahri Aksoy, "Şimdi her şey eskisi gibi değil, bilgisayara bağlı. Yaşımın ilerlemesiyle birlikte artık işleri torunum yürütüyor" dedi.

İPLİK BOYAMA, 4'ÜNCÜ KUŞAKTA MAKİNALARLA YAPILMAYA BAŞLANDI

İşletmenin 4'üncü kuşak temsilcisi Fahri Aksoy, dedesi ve babasından öğrendiği halı ipi ve yapağını (koyun ve kuzudan ilkbaharda kırkılan tüy) boyama işini sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Genelde yün üzerine çalışıyoruz. Demirci zaten yün cami halısı ve yün el halısıyla meşhur. Yapağı, koyunun üzerinden kırpıldıktan sonra tesislere gelir. Buralarda yıkanan yapağılar, sonrasında bizim boyahaneye gelir. Müşterilerimizin bizden istediği renkler doğrultusunda laboratuvarda belirli çalışmalar yapılır. Daha sonra boya gramajları çekilir. Boya kazanlarına getirilir. Yapağılar ya da ipler boyandıktan sonra durulama işlemi yapılıp, kurutma işlemine geçilip sonrasında müşteriye teslim edilir. Camilerde gördüğümüz ve evlerimize serdiğimiz halılar genelde, Demirci ilçesinden çıkar. Muhtemelen de bizim boyahanemizde boyanmıştır."

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