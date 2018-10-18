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Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

2008 krizini doğru tahmin ettiği için kriz kahini olarak tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin bir sonraki krizi 2020’de beklediğini açıklamasının ardından yine 2008 krizini doğru tahmin eden Amerikalı iktisatçı Jesse Colombo da bir sonraki krizi 2020 yılında beklediğini duyurdu.

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

Gonca Yağcı/İSTANBUL, (DHA) - 2008 krizini doğru tahmin ettiği için kriz kahini olarak tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin bir sonraki krizi 2020’de beklediğini açıklamasının ardından yine 2008 krizini doğru tahmin eden Amerikalı iktisatçı Jesse Colombo da bir sonraki krizi 2020 yılında beklediğini duyurdu.

Halen Clarity Financial’da analist olarak görev yapan ve Forbes dergisinde yazan genç ekonomist Jesse Columbo, 16 Ekim’de attığı bir Tweet’de ABD’de bono getiri eğrilerinin tersine dönmesi ve ekonomik kriz yaşanması arasındaki ilişkiyi inceleyen bir tablo paylaştı.

Daha önce getiri eğrilerinin tersine dönmesinin ardından 6 defa kriz çıktığına dikkat çeken Colombo, paylaştığı tablosunda getiri eğrilerinin tersine dönmesi ve çıkan krizler arasında geçen sürelerin ortalamalarını yayınladı.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışları nedeniyle getiri eğrisinin aralık 2018’de tekrar tersine döneceğini varsaydığını belirten Colombo, daha önceki krizlerde yaşanan ortalama sürelere bakıldığında bir sonraki krizin Şubat 2020 civarında çıkmasını beklediğini açıkladı.

Getiri eğrisinin tersine dönmesi ABD’de çok önemli bir öncü kriz göstergesi olarak kabul ediliyor. Bono ve tahvil olarak da bilinen devlet borçlanma senetlerinin çeşitli vadeleri ve faiz oranları bulunuyor. Normalde, daha kısa vadeli bonoların daha düşük; daha uzun vadeli bonoların ise daha yüksek faiz vermesi bekleniyor. Normal şartlarda vade arttıkça faizlerin de artması ve bu faizlerden oluşturulan getirisi eğrisinin yukarı doğru tırmanması bekleniyor.

Bankalar ise kısa vadeli faizler ile müşterilerinden para topluyor ve uzun vadeli faizlerle kredi veriyor. Getiri eğrisi normalse, uzun vadeli faizler kısa vadelilerden daha yüksek olduğu için bankalar para kazanabiliyor. Ancak kısa vadeli bonoların faizleri uzun vadelilerden daha yüksek hale gelirse, getiri eğrisi tersine dönmüş oluyor ve bankalar para kazanamaz hale geliyor. Böylece kredi mekanizması kilitleniyor ve belirli bir süre sonra ekonomik kriz yaşanıyor.

London Times tarafından 2008 krizini bilen ekonomistler arasında gösterilen Jesse Colombo’nun açıklaması, İstanbul doğumlu ABD’li ünlü iktisatçı Roubini’nin 2020’de küresel kriz uyarısı yapmasının arkasından geldi.

Halen New York Üniversitesi’nde görev yapan Roubini geçtiğimiz eylül ayında project Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısıÜnlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

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