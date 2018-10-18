Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

Gonca Yağcı/İSTANBUL, (DHA) - 2008 krizini doğru tahmin ettiği için kriz kahini olarak tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin bir sonraki krizi 2020’de beklediğini açıklamasının ardından yine 2008 krizini doğru tahmin eden Amerikalı iktisatçı Jesse Colombo da bir sonraki krizi 2020 yılında beklediğini duyurdu.

Halen Clarity Financial’da analist olarak görev yapan ve Forbes dergisinde yazan genç ekonomist Jesse Columbo, 16 Ekim’de attığı bir Tweet’de ABD’de bono getiri eğrilerinin tersine dönmesi ve ekonomik kriz yaşanması arasındaki ilişkiyi inceleyen bir tablo paylaştı.

Daha önce getiri eğrilerinin tersine dönmesinin ardından 6 defa kriz çıktığına dikkat çeken Colombo, paylaştığı tablosunda getiri eğrilerinin tersine dönmesi ve çıkan krizler arasında geçen sürelerin ortalamalarını yayınladı.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışları nedeniyle getiri eğrisinin aralık 2018’de tekrar tersine döneceğini varsaydığını belirten Colombo, daha önceki krizlerde yaşanan ortalama sürelere bakıldığında bir sonraki krizin Şubat 2020 civarında çıkmasını beklediğini açıkladı.