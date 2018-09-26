Ünlü giyim markalarının ürünlerinin Ağrı'da üretilmesi hedefleniyor

Ağrı'da hayata geçirilen Tekstilkent Projesi kapsamında ünlü giyim firmalarının ürünlerinin kentte üretilmesi hedefleniyor. Ağrı Valiliğinin üç etap halinde hayata geçireceği 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Tekstilkent Projesi kapsamında kente gelen bazı tekstil firmaları, Ağrılı kadın ve gençlere eğitim veriyor. Dünyaca ünlü giyim firmalarının ürünlerini üretecek yaklaşık 5 bin kadın ve gencin istihdam edileceği projede yer alan firmalar, yapımı süren Ağrı Tekstilkent'teki yeni yerlerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yeni personel yetiştirme, ürünleri tanıtma ve üretim öncesi eksiklikleri gidermeleri amacıyla ildeki spor salonlarında çalışmalarını sürdüren firmalar, yakın zamanda üretime geçmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bir okulun spor salonuna kurulan firmayı ziyaret eden Ağrı Valisi Süleyman Elban, firmada eğitimlerini tamamlayarak üretime başlayan Ağrılı kadın ve gençlerle bir süre sohbet etti. İşçilerin ürettikleri ürünleri inceleyen Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 ay önce başlattıkları Ağrı Tekstilkent projesinin kent için önemine değindi.

İstihdama katkısı olan sektörlerden biri olan tekstil üzerine harekete geçtiklerini anlatan Elban, "Bunun Ağrı'da yaygınlaşması için bir çalışma başlatmıştık. Öncelikle İstanbul ve Bursa'da Ağrılı olan sektördeki hemşehrilerimizle görüştük. Görüşme neticesinde bir kısım arkadaşlarımız taleplerimizi olumlu karşıladılar ve burada yatırım yapmaya, iş yeri açmaya karar verdiler." diye konuştu. -Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Projede yer alarak fabrika kuracak firmalara valilik olarak fabrika binası taahhütlerinin olduğunu hatırlatan Elban, bu kapsamda üç etap halinde inşa edilecek Ağrı Tekstilkent'in ilk etap temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktardı. Elban, ilk etaptaki fabrika binalarının, yaklaşık 10 gün sonra üretim yapacak firmalara teslim edileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Binalar tamamlanıncaya kadar kendilerine, eğitime alacakları kursiyerleri yetiştirme ve başlangıçta yapacakları üretim için okulların salonlarını tahsis edeceğimizi de söylemiştik. Şimdi de bu kapsamdaki bir okul salonundayız. İlk gelen yatırımcılarımızdan birisi bu salonda eğitim vermeye başladı. Tabii bizim insanımız yetenekli ve becerikli olduğu için aynı zamanda bu eğitim üretime de dönüştü. Bu alanda yaklaşık 90 civarında arkadaşımız hem eğitim alıyor hem de üretime başladılar. Kısmet olursa ekim ayı başında tekstilkentteki atölyelerde de üretim başlayacak ve yine ekim başında tekstilkentin ikinci etabının da temelini atıyoruz. Allah izin verirse bahar döneminde ikinci etapta üretime geçmiş olacak."