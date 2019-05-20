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Ünlü otomobil firmalarının robotik üretim hatları Kocaeli'den

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de elektrik mühendisi Haluk Özcan'ın 2006 yılında kurduğu şirket, bünyesindeki Türk mühendislerle Ar-Ge ve inovasyonlarını yaparak hayata geçirdikleri robotik üretim hatlarını, İngiltere, Almanya, Belçika, ABD ve Cezayir'deki dünyaca ünlü otomobil markalarına kuruyor - Haluk Özcan: - "Yurt dışında Ford, Volvo ve Jaguar gibi firmalara çalışıyoruz, yurt dışından inanılmaz talep var çünkü teknolojik projeler ve robotlaşma arttı. Bizim gibi firmalarla çalışmak istiyorlar" - "Yurt dışındaki müşterilerimiz çok memnunlar, eskiden nasıl inşaatta liderdik, inanıyorum ki teknolojide ihracatı katbekat, inşaat gibi arttırıp hizmet sunmaya devam edeceğiz"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'de otomasyon alanında çalışan elektrik mühendisi Haluk Özcan'ın kurduğu şirket, bünyesindeki Türk mühendislerle Ar-Ge ve inovasyonlarını yaparak hayata geçirdikleri robotik üretim hatlarını, İngiltere, Almanya, Belçika, ABD ve Cezayir'deki dünyaca ünlü otomobil markalarına kuruyor.

Robo Genel Müdürü Haluk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında İngiltere ofislerini açarak Jaguar ve Toyota'yla çalışmaya başladıklarını belirterek, 2016'da da Almanya'ya ofis kurduklarını söyledi.

Endüstri 4.0'la beraber Batı'ya tekrar fabrikalar kurulmaya başlandığını anlatan Özcan, teknolojisi düşük, çevreyi kirleten fabrikaların kapandığını, robota dönen işletmelerin ise Avrupa'da desteklendiğini dile getirdi.

Özcan, Batı'nın artık teşviklerle yeni otomotiv fabrikalarını kendi sahalarında kurulmasını istediğine dikkati çekerek "2 yıl önce İran'a gittim, bu sene ABD'nin oraya karşı ambargosu var. Oraya ambargo olurken bazı projeler Türkiye'ye taşınıyor. Eskiden Türkler Avrupa'ya gittiğinde bedenen çalıştı. Artık üretim hatları robota dönüyor, bununla ilgili personel ihtiyacı var. Teknolojik projeler yapmış şirketler ve kişiler arıyorlar. Bu ihtiyaçtan dolayı parlayan firmalardan biriyiz. Seneye fuara katılacağız. Ciddi talep var. Korkumuz, fuara katıldıktan sonra taleplere yetişememe korkusu bile olabilir." diye konuştu.

- "Volvo ve Jaguar gibi firmalara çalışıyoruz"

Türkiye olarak iş gücü, "know how" (bir şeyi yapabilme bilgisi) ve yetişmiş insan güçlerine Avrupa'nın ihtiyacı olduğunu aktaran Özcan, Avrupa'nın hesaplarının para üzerine kurulduğunu vurguladı.

Özcan, Avrupa'nın yetişmiş insan gücünü kendileri gibi şirketler üzerinden kullandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Örneğin, Alman, kendi Alman firmasına verdiği işi 10 liraya mal ederken Türk olarak bize verdiğinde 7 liraya mal ediyor. Yüzde 30'a yakın mühendislik maliyetinden para kazanıyor. Bunu Avrupalı anladı. 2014'te İngiltere'ye Jaguar'a iş yapıyorduk, Belçika'ya Volvo'ya iş yapıyorduk ve bunu arttırmaya devam ettik. ABD'de Volvo'ya gittik. Ardından şu an Cezayir'de büyük bir proje aldık. Bu projelerle büyümeye devam ediyoruz. İhracat rakamlarımızı yüzde 20'lerden yüzde 50'lere 1-2 yıl içinde çıkaracağımızı görüyoruz çünkü Avrupa'da bu projeler var."

- "Endüstri 4.0'lı proje ve yatırımlar vazgeçilmez fırsatlar doğurabilir"

Otomotiv üreticilerinin Türkiye, Rusya ve Romanya'ya fabrikalar kurduğunu anımsatan Özcan, 3 farklı yerde üretim olmasına rağmen Türk insanının kalite anlamında fark yarattığını söyledi.

Haluk Özcan, Batı'nın bunu gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Otomotiv üretim aşamasında dakikalar konuşuluyor. Çok stresli bir iş, bu stresi yaşamamak için en iyi yapan firmalarla çalışıyorlar. Onlardan biri de biziz. Yaptığımız bütün işleri Türk mühendisle yapıyoruz. Yurt dışında Ford, Volvo ve Jaguar gibi firmalara çalışıyoruz, yurt dışından inanılmaz talep var çünkü teknolojik projeler ve robotlaşma arttı. Bizim gibi firmalarla çalışmak istiyorlar. Şu an Cezayir'e iş yapacağız, ABD'ye açıldık. Hedeflerimiz çok büyük. Bizim gibi 5-10 firma dahi olsa şu an ABD ve Avrupa'da inanılmaz şekilde proje var. Biraz daha ülke dışına çıkmak isteyen, farklı sektörde iş yapmak istiyorum diyen insanlar için endüstri 4.0'lı proje ve yatırımlar vazgeçilmez fırsatlar doğurabilir."

Türkiye'de ana otomotiv firmalarına işler yaptıklarını dile getiren Özcan, bu işlerin kendilerine referans olması sayesinde ihracatlarının katlanarak devam edeceğine işaret etti.

Özcan, İngiltere'de Jaguar'a, Avrupa'da Volvo'ya projeler yapmayı sürdürdüklerini anlatarak, "Bu referanslar sayesinde şu an Cezayir Ford'dan ve ABD'deki Volvo'dan işler almaya başladık. Bu katlanarak da devam edecektir. Bu projeleri yaparken Türk mühendislik gücünü kullanıyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimiz çok memnunlar, eskiden nasıl inşaatta liderdik inanıyorum ki teknolojide ihracatı katbekat, inşaat gibi arttırıp hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.

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Ar-Ge Endüstri 4.0 Haluk Özcan inovasyon Kocaeli robo Robot robotik üretim hattı

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