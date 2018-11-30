Ünlü Türk mücevher markası Gilan konkordato talebini geri çekti

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Kasım (DHA)-Türkiye'nin önde gelen mücevher markalarından biri olan Gilan, 2,5 ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi. 5 Eylül tarihinde başvuruda bulunan Gilan tüm finansal borçlarını yapılandırarak 30 Kasım itibarıyla süreci sonlandırdı. Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan, "12 banka ile yürüttüğümüz toplam 100 milyon TL civarındaki borcun yapılandırmasını ilave teminatlar verilmesi sonucu karşılıklı mutabakata vararak bitirdik" dedi.

Bursa’da 1980’de küçük bir atölyede kurulan dünyaca ünlü Türk mücevher markası Gilan, bugün çok sayıda saraya özel tasarımlarıyla girmeyi başardı.Gilan, dünyanın her yerinde özel müşterilere sahip olmasıyla biliniyor. ABD eski Başkanı Barak Obama’nın eşi Michelle Obama’nın da tercih ettiği Gilan 2,5 ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi.

"YURT DIŞI KAYNAKLI MÜNİPÜLATİF KUR HAREKETİYLE BAŞLADI"

Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan süreçle ilgili konuştu.Temmuz ve Ağustos aylarındaki yurt dışı kaynaklı manipülatif kur hareketleriyle başlayan ve faizlerin yükselmesiyle devam eden finansal saldırıların kendilerini, bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmaya sevk ettiğini belirtti.