FİNANS

Ünlü Türk mücevher markası Gilan konkordato talebini geri çekti

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen mücevher markalarından biri olan Gilan, 2,5 ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Kasım (DHA)-Türkiye'nin önde gelen mücevher markalarından biri olan Gilan, 2,5 ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi. 5 Eylül tarihinde başvuruda bulunan Gilan tüm finansal borçlarını yapılandırarak 30 Kasım itibarıyla süreci sonlandırdı. Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan, "12 banka ile yürüttüğümüz toplam 100 milyon TL civarındaki borcun yapılandırmasını ilave teminatlar verilmesi sonucu karşılıklı mutabakata vararak bitirdik" dedi.

Bursa’da 1980’de küçük bir atölyede kurulan dünyaca ünlü Türk mücevher markası Gilan, bugün çok sayıda saraya özel tasarımlarıyla girmeyi başardı.Gilan, dünyanın her yerinde özel müşterilere sahip olmasıyla biliniyor. ABD eski Başkanı Barak Obama’nın eşi Michelle Obama’nın da tercih ettiği Gilan 2,5 ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi.

"YURT DIŞI KAYNAKLI MÜNİPÜLATİF KUR HAREKETİYLE BAŞLADI"

Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan süreçle ilgili konuştu.Temmuz ve Ağustos aylarındaki yurt dışı kaynaklı manipülatif kur hareketleriyle başlayan ve faizlerin yükselmesiyle devam eden finansal saldırıların kendilerini, bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmaya sevk ettiğini belirtti.

"BANKALARLA KARŞILIKLI MUTABAKATA VARDIK"

Sürekli yatırım yaparak büyüyen bir Türk markası olduklarına vurgu yapan Geylan, "Dolayısıyla bu durumdan en hızlı ve en çok etkilenen şirketlerden biri olduk. Ancak o dönemde tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ya da yasal yükümlülükler anlamında devletimize hiçbir borcumuz yoktu. Sürekli yatırımın getirdiği maliyetler nedeniyle finansman ihtiyacımızın yarattığı bir zorunluluk sonucunda finans kuruluşlarına olan borçlarımızı yeniden yapılandırmak gereği oluştu. Şimdi ise devletimizin finansal piyasaları korumaya yönelik almış olduğu önlemler ve finans kurumlarıyla yaptığımız yoğun çalışma neticesinde iki buçuk ay gibi bir sürede bu konuyu tamamıyla çözmüş bulunuyoruz. 12 banka ile yürüttüğümüz toplam 100 milyon TL civarındaki borcun yapılandırmasını ilave teminatlar verilmesi sonucu karşılıklı mutabakata vararak bitirdik” dedi.

"BÜYÜK BİR ŞEVKLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu süreçte çok ciddi tecrübeler edindiklerini dile getiren Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan, “Bu kadar kısa bir sürede yeniden yatırımlara başlayacak duruma gelmemizde müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bankaların bizlere duyduğu güven ve desteğin büyük rolü var. Karşılıklı saygı ve inancın ne denli önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gördük. Tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son dönemde ekonomimizde görülen dengelenme yönündeki olumlu gelişmelerin de katkısıyla Türkiye markasına değer katmak ve bu yolda yürümek isteyenlere ilham olmak için daha büyük bir güç ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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