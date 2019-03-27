Ünlü&Co’ya The Global Atlas Awards’tan iki ödül

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Ünlü&Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı’ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları’na devri işlemi ile The Global Atlas Awards’da “Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması” ödülünü alırken, Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü de “Gelişmekte Olan Pazarlar Liderlik Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü&Co, beş kıtada 1040’ın üzerinde işlemi değerlendirerek farklı kategorilerde firmaları ödüllendiren M&A Atlas Awards’da iki ödül kazandı.

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı Antalya Havalimanı’nın ortaklarından IC Holding, geçen yıl yüzde 49 oranındaki hissesini TAV Havalimanları’na devretmek üzere anlaşma imzalamıştı. Ünlü&Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği işlem, havalimanı işletmeciliği alanındaki en büyük hacimli M&A işlemleri arasında yer almıştı.

ABD’nin New York kentinde 26 Mart'ta düzenlenen 11’inci Yıllık Küresel Piyasalar M&A Atlas Awards töreninde, konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkan ıve CEO’su Mahmut Ünlü, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ünlü&Co olarak kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin tanıtımını kendimize misyon edinerek ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi için ihtiyacı olan yabancı sermaye girişine aracılık ediyoruz. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A işlemleri ile bugüne kadar 12 milyar dolarlık yatırımı ülkemize kazandırdık. Uluslararası saygın kuruluşlar tarafından hem kurumum, hem de kişisel olarak layık görüldüğüm bu ödüller ise başarımızın tescillenmesi açısından bizlere büyük onur veriyor. Kuşkusuz bu başarıda; sektörün en iyi profesyonellerinden oluşan uzman ekibimizin katkısı çok büyük. Gelecek dönemde de aynı azim ve kararlılıkla ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

