FİNANS

Upcall arama deneyimini eğlenceli hale getiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

UpCall günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indiriliyor - Uygulama şu ana kadar 3,3 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor

İSTANBUL (AA) - Türk mühendislerin geliştirdiği UpCall arama ekranına getirdiği yeni fonksiyonlarla arama deneyimini kişiselleştirerek eğlenceli bir hale getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olan UpCall'ın Rahatsız Etme özelliği ile telefon açıkken bile arayanlara ulaşılamıyor anonsu dinletiliyor.

UpCall'ın aramalara konu ve resim ekleme özelliği ile bayramlaşmak için aradığınız kişi çağrınızı cevaplamadan arama ekranın bayram kutlama mesajınızı görebilecek.

Uygulamadaki aramalara konu ekleyebilme seçenekleri sayesinde karşı tarafa çağrıyla birlikte neden arandığı bilgisi de iletilebiliyor. Böylece mesajı gören kişilerin acil durumlarda aramaya hızlı cevap vermesi mümkün oluyor. Ek olarak, aramalara resim ve Emocan stickler'ları ekleme özelliği sayesinde UpCall, aramalara eğlence de katıyor.

UpCall günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indiriliyor. Uygulama şu ana kadar 3,3 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

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- 290 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştürüldü

UpCall'ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 290 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştürüldü.

Özellikleriyle fark yaratan UpCall, grup aramalarına kişileri tek tek eklemeye son vererek sadece tek bir tıkla grup araması yapılmasına olanak sağlıyor. İlk defa UpCall ile sunulan bu seçenek ile bir grup oluşturup tek tıkla gruptaki herkesi aynı anda arama ve hep birlikte sohbet etme imkanı tanınıyor. Bunun için aranılan kişilerde UpCall uygulamasının yüklü olması gerekmediği gibi diğer operatör kullanıcısı da olabiliyorlar.

Yasal olmayan kim aramış uygulamaları kuruldukları akıllı telefonların rehberlerini izinsiz kopyalayarak kendi sunucularında depolar. Her bir telefondan kopyalanan numara ve isimlerle bir havuz oluşturur ve uygulamanın kurulu olduğu telefona gelen çağrı bu havuz ile karşılaştırılır. Eşleşen numara ekrana yansıtılır. Fakat bu işlemin tamamı yürürlükteki yasalara aykırı ilerlemektedir.

UpCall'ın ise bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin, isminin paylaşılmasına izin vermiş olması ve arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber'de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş'nin veri tabanında yer alması gerekiyor. UpCall, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor.

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