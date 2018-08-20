Upcall arama deneyimini eğlenceli hale getiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk mühendislerin geliştirdiği UpCall arama ekranına getirdiği yeni fonksiyonlarla arama deneyimini kişiselleştirerek eğlenceli bir hale getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olan UpCall'ın Rahatsız Etme özelliği ile telefon açıkken bile arayanlara ulaşılamıyor anonsu dinletiliyor.

UpCall'ın aramalara konu ve resim ekleme özelliği ile bayramlaşmak için aradığınız kişi çağrınızı cevaplamadan arama ekranın bayram kutlama mesajınızı görebilecek.

Uygulamadaki aramalara konu ekleyebilme seçenekleri sayesinde karşı tarafa çağrıyla birlikte neden arandığı bilgisi de iletilebiliyor. Böylece mesajı gören kişilerin acil durumlarda aramaya hızlı cevap vermesi mümkün oluyor. Ek olarak, aramalara resim ve Emocan stickler'ları ekleme özelliği sayesinde UpCall, aramalara eğlence de katıyor.

UpCall günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indiriliyor. Uygulama şu ana kadar 3,3 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.