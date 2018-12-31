UpCall uygulaması tüm operatörlerin abonelerine açıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, daha önce sadece Turkcell'lilerin kullanabildiği ve bilinmeyen numara kavramını ortadan kaldıran yeni nesil rehber uygulaması UpCall'ı diğer operatörlerin de kullanımına açtı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, UpCall uygulamasını artık tüm operatörlerin kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilen UpCall uygulaması, telefonun rehberinde kayıtlı olmayan kişilerin aramalarında, arama ekranında kim olduğunu gösteriyor.

Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor. UpCall, bu özellikleriyle tüm operatörlerin kullanıcılarına açıldı.

Turkcell kullanıcıları ise UpCall'ın ayrıcalıklı özelliklerinden yararlanmayı sürdürecek. Tek tıkla grup arama, en yakın nöbetçi eczaneye iletişim ve lokasyon bilgisiyle ulaşabilme, "rahatsız etme" seçeneğiyle telefon açıkken de ulaşılamıyor anonsu iletilmesi gibi daha birçok özellikle UpCall, Turkcell'lilerin hizmetinde...