FİNANS

UpCall yeni yüzüyle kullanımda

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

UpCall, yenilenen ara yüzü, geliştirilen özellikleri ve güvenli altyapısıyla akıllı telefonla arama yapmaya yeni boyut kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yeni nesil arama ve rehber uygulaması UpCall, yenilenen ara yüzü, geliştirilen özellikleri ve güvenli alt yapısıyla akıllı telefonla arama yapmaya yeni boyut kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Turkcell tarafından yasal izinler çerçevesinde kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu gösteren UpCall, farklı özellikleriyle tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmeye imkan veriyor.

Turkcell'in dijital operatör yolunda önemli adımlarından biri olan UpCall, yasal düzenlemeler kapsamında kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor.

UpCall bu özelliği sayesinde güvenlik açıkları oluşturmadan kullanıcıları için üstün hizmetler sunuyor. UpCall ile yapılan aramalar, yenilikçi özellikler sayesinde kişiselleşiyor, Turkcell’in dijital altyapısı sayesinde tek ekrandan güvenle yönetiliyor.

Upcall, Turkcell’lilerden gelen istekler de dikkate alınarak daha kolay ve daha işlevsel hale getirildi, yenilenen ekran yüzüyle kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Yenilenen Upcall’un, profil sayfası optimize edildi ve hem hızlı hem de kolay kullanılır hale getirildi.

Günde ortalama 6 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2,9 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

UpCall’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 190 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek push mesaja dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell UpCall

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