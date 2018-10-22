Upcall'dan Paris'te tatil kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - Upcall, özelliklerini deneyimleyen 10 çifti 3 gece 4 gün Paris seyahatine çıkarıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, geleneksel teknoloji kullanım alışkanlıklarını tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği uygulamalarla dijital ortama taşıyarak bambaşka bir müşteri deneyimi yaratıyor.

Hem güvenlik açısından riskler yaratan hem de yasal olmayan arayanı bil servislerinin aksine tamamen güvenli altyapısı ve yasal izinler çerçevesinde çalışan Upcall, kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu gösteriyor.

Güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olan UpCall, günde ortalama 4 bin ve toplamda 5,1 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Uygulama, halihazırda 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. UpCall’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 350 milyon SMS de gönderilmeden dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştürüldü.