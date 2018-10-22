FİNANS

Upcall'dan Paris'te tatil kazanma fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

Upcall, özelliklerini deneyimleyen 10 çifti 3 gece 4 gün Paris seyahatine çıkarıyor

İSTANBUL (AA) - Upcall, özelliklerini deneyimleyen 10 çifti 3 gece 4 gün Paris seyahatine çıkarıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, geleneksel teknoloji kullanım alışkanlıklarını tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği uygulamalarla dijital ortama taşıyarak bambaşka bir müşteri deneyimi yaratıyor.

Hem güvenlik açısından riskler yaratan hem de yasal olmayan arayanı bil servislerinin aksine tamamen güvenli altyapısı ve yasal izinler çerçevesinde çalışan Upcall, kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu gösteriyor.

Güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olan UpCall, günde ortalama 4 bin ve toplamda 5,1 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Uygulama, halihazırda 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. UpCall’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 350 milyon SMS de gönderilmeden dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştürüldü.

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- Talihli çiftler, 7-10 Mart 2019'da Paris’in tadını çıkaracak.

Güvenli rehber uygulaması Upcall, yılbaşında 10 çifti çekilişle Paris seyahatine çıkarıyor. Upcall uygulamasını indiren Turkcell kurumsal ya da bireysel aboneleri, seyahat için bir çekiliş hakkı kazanırken, aboneler kampanya süresi boyunca resim ya da konu ekleyerek yaptığı her aramadan her gün bir çekiliş hakkı kazanabilecek. Kazanılacak çekiliş hakkı sayısı maksimum 31 olacak.

22 Ekim ila 22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanyanın çekilişi 28 Kasım'da gerçekleştirilecek. Talihli çiftler, 7-10 Mart 2019'da Paris’in tadını çıkaracak.

Upcall ile Paris seyahatine hak kazanan talihlilerin tüm seyahat planlarını da Turkcell’in güvenli dijital seyahat platformu Fulltrip yapacak.

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Turkcell UpCall

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