FİNANS

Upcall’u deneyimle Paris’te tatil şansı yakala

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Turkcell, Upcall ile akıllı telefonunuzu kişiselleştirmenize de imkan sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Upcall'ın özelliklerini deneyimleyen 10 şanslı çift Upcall ile Paris seyahatine çıkıyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklerle dijital dünyaya hızlı bir giriş yapan Upcall kullanıcılarına sunduğu inovatif geliştirmelerle akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmez uygulamaları arasında yerini aldı.

Şebeke ismine varana kadar arama deneyimini uçtan uca kişiselleştiren Upcall, bugüne kadar toplamda 5,3 milyon kişi tarafından indirildi.

Upcall ile şebeke ismini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar uygulama içerisindeki profil resimlerine tıklayarak "Operatör İsim Ayarı" bölümünden 15 harf uzunluğunda olmak üzere diledikleri ismi verebiliyor.

Kullanıcılarının arama deneyimini kişiselleştiren Upcall, Paris’te eğlenceli bir seyahat deneyimi için de gün sayıyor. Çekilişle belirlenecek 10 şanslı çift arasında yer almak için Upcall uygulamasının indirilmesi ve uygulama içerisindeki fonksiyonların deneyimlenmesi yeterli.

Kampanya süresi boyunca resim ya da konu ekleyerek arama yapan Turkcell kurumsal ve bireysel hat aboneleri yapılan her aramadan her gün 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 22 Ekim’de başlayan kampanya 22 Kasım’da sona erecek ve talihli çiftler 28 Kasım’da yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kazanan çiftler 7-10 Mart 2019 'da Paris’in tadını çıkaracak.

Upcall ile Paris seyahatine hak kazanan talihlilerin tüm seyahat planlarını da Turkcell’in güvenli dijital seyahat platformu Fulltrip yapacak.

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Turkcell UpCall

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