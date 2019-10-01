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UPU Dünya CEO Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Çalışmalarımızı sadece ticari kaygılarla değil, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirme anlayışıyla yapıyoruz" - "Global düzeyde sağlayacağımız iş birliği, ortak gelişim için en önemli anahtar"

AMSTERDAM (AA) - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Çalışmalarımızı sadece ticari kaygılarla değil, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirme anlayışıyla yapıyoruz." dedi.

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığı görevini de yürüten Bozgeyik, birliğin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlediği Dünya CEO Forumu'na katıldı.

Bozgeyik, burada yaptığı konuşmada, 4'üncüsü düzenlenen forumun sektördeki önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

Oldukça yoğun bir dönemde herkes için büyük önem arz eden UPU'nun olağanüstü kongresini tamamladıklarını anımsatan Bozgeyik, birlik için son derece kritik bir dönemde üye ülkelerin yoğun müzakere sürecinden sonra ortak bir noktada buluşma iradesi göstermesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Bozgeyik, "Sağlanan bu konsensüsden sonra artık odaklanmamız gereken asıl meselelere yönelmeliyiz. Bu anlamda CEO Forumu, sektörün üst düzey karar vericilerini bir araya getirerek önemli bir platform sağlamaktadır. Bu nedenle bu foruma büyük önem veriyorum ve devamlılığını sağlamamızın sektör için çok faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Bu yılki tema geçen yılki temayı tamamlıyor"

Forumun üçüncüsünün geçen yıl "Postadaki Dijital Bölünme: Yeniden Tanımlanmış Bir Misyon" temasıyla İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Bozgeyik, "Bu yılki 'Değişim Çağında Yeni İşletme Modelleri' teması, geçen yılki temayı tamamlayan bir bütünlük arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu ana tema altında blockchain girişimleri, yaşlanan popülasyona ve gençlere yönelik posta hizmetleriyle ilgili çok faydalı paneller yapıldığına işaret eden Bozgeyik, söz konusu panellerdeki tartışmaların tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağladığını bildirdi.

Bozgeyik, "Çalışmalarımızı sadece ticari kaygılarla değil, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirme anlayışıyla yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, şirketlerin özelinde farklı tecrübe ve kazanımları bulunduğunu, küresel düzeyde ortak gelişim sağlayabilmek adına birbirini besleyen bir sistem çerçevesinde tecrübeleri paylaşabilmenin önem taşıdığını anlatarak, "Global düzeyde sağlayacağımız iş birliği, ortak gelişim için en önemli anahtar." ifadesini kullandı.

- "Sektörü bizler şekillendireceğiz"

Bozgeyik, UPU'nun oluşturduğu çatının çok büyük öneminin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün gelişimi için UPU'nun rehberliğinde uzmanlar düzeyinde çok değerli çalışmalar yapılıyor.

2016'dan beri UPU'nun İdari Konsey Başkanlığını yürütüyorum ve bu süreçte çok daha net gözlemlediğim için şunu söyleyebilirim ki uzmanlar düzeyinde yapılan çalışmaların başarıyla hayata geçebilmesi için karar vericilerin de bu süreçlerin içinde olması, bir araya gelmesi çok önemli. Neticede sektörü şekillendirecek olan bizleriz. Dünya CEO Forumu da bunun için eşsiz bir platform sağlıyor. 2016'dan beri gerçekleştirilen bu organizasyonun devamlılığı hepimiz için faydalı olacak."

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Kenan Bozgeyik PTT AŞ UPU Dünya CEO Forumu

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