Ürdün'de bütçe açığı yüzde 76 arttı

Ürdün'de bütçe açığı bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 76 arttı.
Ürdün Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk yarısında 592 milyon 500 bin dolar olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76 artarak 1 milyar 43 milyon dolara ulaştı.
Dışarıdan hibe olarak ekonomik destek alan Ürdün'ün, hibe sonrası bütçe açığı, geçen yılın ilk 6 ayında 426 milyon doları düzeyindeyken, bu yıl aynı dönemde 932 milyon 500 bin dolar olarak kaydedildi.
Ürdün, geçen yıl haziran ayına kadar dışarıdan 166 milyon 600 bin dolar hibe alırken, bu yıl aynı dönem aldığı hibe 110 milyon 500 bin dolarda kaldı.
Bakanlık bütçe açığındaki artışın sebebinin 2018'in ilk yarısında hükümetin vatandaşlara 218 milyon 470 bin dolar yardımda bulunması buna mukabil başta ekmek olmak üzere bazı temel ürünlerdeki fiyat artışı olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için 11 Haziran'da Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey yöneticilerin katılımıyla Mekke'de düzenlenen zirvede Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.
Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor
E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum