FİNANS

Ürdün'ün borç stoku yüzde 2,4 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 18:38 | Son Güncelleme

Ürdün'ün borç stoku yüzde 2,4 arttı

Ürdün Maliye Bakanlığı, ülkenin borç stokunun yılın ilk yarısında yüzde 2,4 arttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haziran sonu itibarıyla Ürdün'ün toplam borcunun 39 milyar 381 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Buna göre toplam borcun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 96,1 oldu.

Açıklamada, 2017'de 38 milyar 449 milyon dolar olan genel borcun GSYH'ye oranının o yıl için yüzde 95,1 olduğu belirtildi.

Ürdün'de hazırlanan son bütçede, genel borcun GSYH'ye oranına tekabül eden borç yükünün 2018'de yüzde 93,6 olması planlanıyordu.

Uzun vadeli planlamada ise 2019 ve 2020 yıllarında bu oranın sırasıyla yüzde 90,3 ve 86,2'ye düşmesi öngörülüyor.

Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan bir başka açıklamada geçen yılın ilk yarısında 592 milyon 500 bin dolar olan bütçe açığının, bu yılın aynı döneminde yüzde 76 artarak 1 milyar 43 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyorBursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldiABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bütçe ekonomi Genel borç Ürdün Ürdün GSYH Ürdün Maliye Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.