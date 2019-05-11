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Üretici alternatifinin olmaması halı sektörüne yaradı

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Halı sektörü yılın dört ayında dünyanın 158 noktasına 800 milyon doları aşkın ihracata imza atarken, sektörün en büyük alıcıları ABD, Suudi Arabistan ve Almanya oldu - Gaziantep, ülkenin dört aylık halı ihracatının yüzde 67'sini tek başına sırtladı - İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal: - "Eski büyük üretici Belçika'nın üretimden neredeyse tamamen çekilmesi, diğer bir büyük üretici İran'ın ambargo sebebiyle ihracatının azalması, Mısır'daki dünyanın en büyük üreticisinin siyasi sorunlar sebebiyle tedarik sıkıntısı yaşaması gibi nedenlerle üretici alternatifi azaldı" - "Bu nedenle dünyada makine halısı üretiminin büyük bir kısmı son 15 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'de oluştu. Bu üründe ihracat artışı her yıl artarak devam etmiştir ve edecektir"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Halı sektörü yılın dört ayında dünyanın 158 noktasına 800 milyon doları aşkın dış satım gerçekleştirirken, sektör temsilcileri bu alanda üretici alternatifinin azaldığını, Türkiye'nin ihracat artışının bundan sonra da devam edeceğini belirtiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, halı ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 artarak 230 milyon 130,7 bin dolara ulaştı. Sektör böylece, nisanda en fazla ihracat artışı yakalayan ilk 3 sektörden biri oldu.

Halı sektörünün ocak-nisan dönemindeki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 yükselerek 744 milyon 532,5 bin dolardan 807 milyon 598,2 bin dolara çıktı.

Yılın ilk dört ayında en fazla halı ihracatının gerçekleştirildiği illerin başını 541 milyon 149,2 bin dolarlık dış satımla Gaziantep çekti. Böylece Gaziantep, ülkenin toplam halı ihracatının yüzde 67'sini tek başına sırtladı.

Gaziantep'in ardından en fazla halı ihracatının gerçekleştirildiği iller; 191 milyon 441,8 bin dolarla İstanbul, 30 milyon 37,1 bin dolarla Uşak, 11 milyon 122,2 bin dolarla Bursa, 4 milyon 782,6 bin dolarla Denizli ve 4 milyon 558,2 bin dolarla da Kayseri şeklinde sıralandı.

- En büyük halı alıcısı ABD

Bu yılın ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen dış satım rakamlarına bakıldığında, Türkiye'nin halı ihracatında en büyük pazar olarak ABD'nin öne çıktığı görüldü. Bu dönemde ABD'ye 193 milyon 270,5 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

ABD'nin ardından ilk dört ayda Türkiye'nin en büyük halı alıcısı Suudi Arabistan olurken bu ülkeyi; Almanya, Libya, İngiltere, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izledi.

Söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a 153 milyon 701,4 bin dolarlık, Almanya'ya 40 milyon 601,2 bin dolarlık, Libya'ya 37 milyon 594,8 bin dolarlık, İngiltere'ye 34 milyon 794,7 bin dolarlık, Irak'a 30 milyon 769,4 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 27 milyon 708,8 bin dolarlık ve Mısır'a da 27 milyon 124,4 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin halı ihracatında en fazla artışı yakaladığı ülkelere bakıldığında Kostarika, Ruanda, Zambia ve Gambiya ilk dört sırada yer aldı. Bu dönemde Türkiye'nin dünyanın 158 noktasına halı ihracatı yapması da dikkati çekti.

- "Üretici alternatifi azaldı"

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, halı sektöründe üretici alternatifinin azaldığını belirterek, bu durumun Türkiye'yi avantajlı hale getirdiğini söyledi.

Üretici alternatifinin azalmasının gerekçelerinden bahseden Uysal, şunları kaydetti:

"Eski büyük üretici Belçika'nın üretimden neredeyse tamamen çekilmesi, diğer bir büyük üretici İran'ın ambargo sebebiyle ihracatının azalması, Mısır'daki dünyanın en büyük üreticisinin siyasi sorunlar sebebiyle tedarik sıkıntıları yaşaması gibi nedenlerle üretici alternatifi azalmıştır. Bu nedenle dünyada makine halısı üretiminin büyük bir kısmı son 15 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'de oluştu. Bu üründe ihracat artışı her yıl artarak devam etmiştir ve edecektir. Ancak Pakistan ve Hindistan'ın el halısındaki imalat tecrübesiyle makine halısı yatırımlarına başlamış olması orta vadede Türkiye için ciddi bir rekabet oluşturacaktır. Özellikle ham madde ve işçilik maliyetlerinin Türkiye'ye göre çok düşük olması sebebiyle ihracat pazarlarında önümüzdeki 10 yılda ciddi yeni rakipler oluşacaktır."

Yıl sonu itibarıyla kurun yükselmesinin de yardımıyla halı ihracatında yüzde 10 ortalama artış öngördüklerini aktaran Uysal, "Sektör eski geleneksel Orta Doğu pazarlarından gelişmiş ülkelere yönelerek ürün çeşitliliğini artırdı. Özellikle ABD hızla büyüyen bir pazar olup o bölgede tanıtımlara ağırlık verilecektir. New York Türkiye Ticaret Merkezi'ne (TTM) ek olarak ülkenin farklı eyaletlerinde TTM'ler açmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Bakanlığımıza başvuruları yapmış bulunuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
halı sektörü Uğur Uysal

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