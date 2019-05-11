Üretici alternatifinin olmaması halı sektörüne yaradı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Halı sektörü yılın dört ayında dünyanın 158 noktasına 800 milyon doları aşkın dış satım gerçekleştirirken, sektör temsilcileri bu alanda üretici alternatifinin azaldığını, Türkiye'nin ihracat artışının bundan sonra da devam edeceğini belirtiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, halı ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 artarak 230 milyon 130,7 bin dolara ulaştı. Sektör böylece, nisanda en fazla ihracat artışı yakalayan ilk 3 sektörden biri oldu.

Halı sektörünün ocak-nisan dönemindeki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 yükselerek 744 milyon 532,5 bin dolardan 807 milyon 598,2 bin dolara çıktı.

Yılın ilk dört ayında en fazla halı ihracatının gerçekleştirildiği illerin başını 541 milyon 149,2 bin dolarlık dış satımla Gaziantep çekti. Böylece Gaziantep, ülkenin toplam halı ihracatının yüzde 67'sini tek başına sırtladı.

Gaziantep'in ardından en fazla halı ihracatının gerçekleştirildiği iller; 191 milyon 441,8 bin dolarla İstanbul, 30 milyon 37,1 bin dolarla Uşak, 11 milyon 122,2 bin dolarla Bursa, 4 milyon 782,6 bin dolarla Denizli ve 4 milyon 558,2 bin dolarla da Kayseri şeklinde sıralandı.