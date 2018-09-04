FİNANS

'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

KARADENİZ Bölgesi'nin önemli gelir kaynağı fındıkta hasat sezonu biterken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) açıklanacak fındık fiyatına çevrildi.

'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'

Aleyna BAYRAM -Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nin önemli gelir kaynağı fındıkta hasat sezonu biterken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) açıklanacak fındık fiyatına çevrildi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Üretici fındığını kontrollü bir şekilde piyasaya sürsün, emanete vermesin. Üretici, bizi dinlerse fındık fiyatında mağduriyet yaşamaz" dedi.
Karadeniz'de, Türkiye'nin 2017- 2018 sezonunda ihracatından 1 milyar 782 milyon dolar gelir elde ettiği fındıkta hasat dönemi sona ererken, TMO tarafından açıklanacak fiyat bekleniyor. Üreticiler, fındığı elinde bekletirken, fiyatın bugüne kadar açıklanmamasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık fiyatını üreticinin belirlediğini belirterek, TMO'dan fındık fiyatı açıklaması beklemenin yersiz olduğunu savundu. Arsantürk, "Üretici fındığını kontrollü bir şekilde piyasaya sürsün, emanete vermesin. Üretici, bizi dinlerse fındık fiyatında mağduriyet yaşamaz" diye konuştu.
'ÜRETİCİ FINDIĞINI İSTEDİĞİ FİYATA SATACAK'
Fındık rekoltesine dikkat çeken Arslantürk, ilerleyen süreçte fındık fiyatlarının artacağını kaydederek, "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat açıklamasına gerek yok. TMO’nun sadece biz gerekli altyapı hazırlığını tamamladık ve gerektiğinde piyasada olacağız demesi de yeterli olur. Bu yıl rekoltenin az olması zaman içerisinde fiyatların daha iyi bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Bizim dışımızda fındık üretimi yapan ülkelerde de fiyatlar oluştu. Oradaki fiyatlar da hemen hemen buradaki fiyatlarla aynı. Bu yıl üretici fındığını istediği fiyattan satacak gibi görünüyor" dedi.
'EMANETE ÜRÜNÜNÜ VERMEMELİ'
Üreticinin fındığını piyasaya kontrollü indirmesi gerektiğini savunan Arslantürk, "Ağustos sonu itibari ile toplam ürünün yüzde 15’i piyasaya indi. Eylül ayı içerisinde de toplam ürünün % 45-50’sinin piyasaya ineceğini düşünüyoruz. Üretici kesinlikle emanete ürününü vermemeli. Eğer üretici ihtiyacı kadarını piyasaya indirirse fındıktan istediği geliri elde edebilir" diye konuştu.
ÜRETİCİ, FİYATI BEKLİYOR
TMO’nun fiyat açıklamasını beklediklerini kaydeden fındık üreticisi Saniye Kol ise "Herkes çalışıp aybaşı aylığını alır. Bende o da yok. Sadece fındığım var. Çoluk çocuk okula gidecek. İhtiyaçlarımız var. Geçen yıl fındık boşa gitti. Devletimizden iyi bir fiyat bekliyoruz. Fındık iyi fiyat etmezse bizde fındıklarımızı satamayız. Bir an önce fındık fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. Yoksa fındığı çoluk çocuğa oyuncak ederiz" diye konuştu.
'FINDIKLARIMIZI SATAMIYORUZ'
Zararına fındık topladıklarını dile getiren üretici Zinnet Kol da "Fındıklarımızın bazıları dal da bazıları yerde çürüdü. Fındıklarımızı satamıyoruz. Allah aşkına, devlet fındığa bir fiyat versin de biz de kurtulalım bu sıkıntıdan. Geçen yıl fındıkları neredeyse bedava verdik. Bekle bekle, en son millet 5 liraya fındığını sattı; yazıktır, günahtır" dedi.
'ÜRETİCİ FINDIĞINI ELİNDE SAKLASIN'
Üreticinin fındığını emanete vermemesi gerektiğini vurgulayan fındık tüccarı Osman Sofuoğlu ise "TMO’dan hiçbir zaman fiyat beklemesine de gerek yok. Üretici kendi fındığını elinde tuttuğu zaman zaten serbest piyasada fiyatlar ister istemez yükselecek. Ama üretici her zaman bir an önce ürünümü elden çıkarayım, diyor; esnafa teslim edeyim, diyor. Daha sonra devletten medet umuyor. Üretici ürününü elinde saklaması gerekiyor ki fındık para etsin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün''Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün''Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün''Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyorSerada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor
Kepsut fındığı, Karadeniz'e rakip olduKepsut fındığı, Karadeniz'e rakip oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor

Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.