CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Karadenizli üretici fındığını satmak için Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) randevu alamıyor. En yakın randevu 2 hafta sonraya veriliyor." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını, kalitesine göre 17 ve 16,5 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Fiyat açıklanmasına rağmen üreticinin fındığını satamadığını ileri süren Torun, "Fındık satmak için TMO satış merkezlerinden randevu almak, Tarım Bakanından hatta Cumhurbaşkanından randevu almaktan daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de bir fındık üreticisi olduğunu belirten Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Karadenizli üretici fındığını satmak için TMO’dan randevu alamıyor. En yakın randevu 2 hafta sonraya veriliyor. Bunu Ordu’daki, tüm Karadeniz’deki üreticiler doğruluyor. Araştırsınlar, isteyen bugün randevu talep etsin. Randevuya giden de istediği kadar satamıyor. Ne kadar alacaklarını onlar belirliyor. Zaten TMO kaydınız yoksa da satamıyorsunuz. Köylünün çoğunun kayıttan haberi bile yok. TMO, dönüm başına kota da uyguluyor. Yani üreticiye dönüm başı belli kilodan fazlasını üretme, almam diyor. Onu da yok çürük, yok koruk, yok ıslak diyerek nazlana nazlana alıyor."

