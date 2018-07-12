ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da üreticiler çil hastalığı ve doludan zarar gördüğü için düşük kalite kabul edilen kayısıları çok düşük bedeller karşılığında meyve suyu fabrikalarına vermek yerine kurutmaya başlayınca, firmalar meyvenin kilogramına ödedikleri 25 kuruşu 40 kuruşa çıkardı.

Türkiye'nin 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının yaklaşık 8 milyonluk kısmına sahip, "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu meyvenin üretiminden sağlıyor.

Kayısının olgunlaşma döneminde etkili olan dolu meyvelerde hasar oluşturdu, yağmur ise meyvede çil hastalığına yol açtı. Dolu yarası ve çil hastalığından dolayı ürünün kalitesinin düşmesi nedeniyle üretici ekonomik anlamda zarara uğradı.

Üreticiler buna rağmen kalitesi düşük kayısıları hem hasat ederek ekonomiye kazandırmaya hem de alın terlerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Meyve suyu üreticilerinin hasadın başlangıcında kalitesi düşük kayısıyı kilogramı 25 kuruştan satın alması çiftçilerin tepkisine neden oldu. Üreticiler dolu yarası olan kayısıları kurutmaya başlayınca meyve suyu fabrikalarına giden ürün azaldı.