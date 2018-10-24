FİNANS

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

“Sizin Oraların Nesi Meşhur?” sloganıyla 2010 yılında TOBB’un desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenmeye başlayan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) bugün 9’uncu kez kapılarını açtı.  YÖREX’i çok önemsediklerini ve baştan beri destek verdiklerini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "“Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor.

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” sloganıyla 2010 yılında TOBB’un desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenmeye başlayan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) bugün 9’uncu kez kapılarını açtı.
YÖREX’i çok önemsediklerini ve baştan beri destek verdiklerini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "“Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. YÖREX; coğrafi işaretli ürünlerin, hem Türkiye, hem de dünya ile buluşmasını sağlıyor. YÖREX aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesidir" dedi.
Coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ını, oda ve borsaların tescil ettirdiklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Tabii ki sadece yurtiçi tescille iş bitmiyor. Önemli olan, yurtdışında da tescil ettirmekte ve yurtdışı pazarına girmekte" dedi ve şöyle devam etti:
“Şu ana kadar 3 ürünümüz Avrupa’da tescillendi: Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı. Bunu başaran odalarımızı tebrik ediyorum. Diğer ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de, Brüksel ofisimizle, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak çalışıyoruz. AB’de tescilli ürünlerin AB’deki perakende zincirlerin raflarında yer alması için hazırlık çalışmalarına başladık.
“Ticaret Bakanlığımız, yöresel ürünlere yüzde 1 oranında raf ayrılmasını sağladı. Coğrafi işaretli ürünlerin perakende sektörünün raflarında hak ettiği yeri almasını sağlamamız gerekiyor.”
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, yöresel ürünlerin pazar payının artması için üretici firmalar ile ulusal ve yerel market zincirleri temsilcilerini bu yıl ilk kez ikili görüşme masasına oturtacaklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Bunlardan ilki, yöresel ürünlerimizin hakkını ve hukukunu koruyarak ticaretini artırmak ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamak; ikincisi ise yöresiyle eşsizleşen bu ürünlerimize ticari değer kazandırarak ulusal ve uluslararası pazarda yayılmasını sağlamaktı.
“Şimdi devletimizden yöresel ürünlerimizin hakkının hukukunun korunması ve ticaretinin geliştirilmesi için bir enstitünün kurulması için destek bekliyoruz.
“İkinci beklentimiz ise coğrafi işaretli ürünlerimizin üretimi-depolaması-ambalajı-iç ve dış piyasada pazarlanması gibi konularda yine devletimizden teşvikler sunmasını talep ediyoruz. Yani devletimizden üreticiyi, ticaret erbabını ve ihracatçıyı daha fazla teşvik etmesini beklemekteyiz.
“Kısa sürede oluşan ilginin pozitif bir biçimde devam etmesi için bu iki beklentimizi öneri olarak sunuyoruz.
“Yedi bölgemizde yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerle ilgili faaliyetlerimizi yıl boyuna yayılmış etkinliklerle devam edeceğiz. Yapmayı planladığımız diğer bir faaliyet de YÖREX’i ürün odaklı ihtisaslaştırmak olacaktır” (Fotoğraflı)

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