FİNANS

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

BURSA'da kurulan Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu'nun üyeleri, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek ve daha geniş kitleye ulaşabilmek için e-ticaret eğitimi aldı.

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

BURSA, (DHA) - BURSA'da kurulan Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu'nun üyeleri, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek ve daha geniş kitleye ulaşabilmek için e-ticaret eğitimi aldı.
Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO ile işbirliği gerçekleştiren federasyon üyesi kadınlar, kendi ürettikleri ürünlerin satışını arttırmak için e-ticarete el attı. Toplam 22 kadın derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu önemli bir projeye daha imza attı.
UÜ Karacabey Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) ev sahipliğinde düzenlenen 1 günlük eğitime, 40 federasyon üyesi kadın katıldı. Akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde e-ticaret hakkında temel bilgiler aktarıldı. Artık büyümek istediklerini ve daha fazla kişiye ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu, alacakları eğitimlerle modern çağın gerekliliklerinden internet pazarında da yer bulmak istediklerini belirtti.
Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tayar ise üniversitenin sosyal sorumluluklarından birinin de kent halkının isteklerine cevap verebilmek olduğunu vurguladı. Federasyondan bu yönde talep geldiğini, kendilerinin de olumlu karşıladıklarını dile getiren Tayar, üretim ve istihdamın artırılması amacıyla yapılacak her türlü projede yer almaya devam edeceklerini kaydetti.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara katılım belgeleri verildi.

FOTOĞRAFLI

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendiÜretici kadınlar, e-ticareti öğrendiÜretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksekZaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek
Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandıYardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Sanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildi

Sanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.