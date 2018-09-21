Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

BURSA, (DHA) - BURSA'da kurulan Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu'nun üyeleri, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek ve daha geniş kitleye ulaşabilmek için e-ticaret eğitimi aldı.
Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO ile işbirliği gerçekleştiren federasyon üyesi kadınlar, kendi ürettikleri ürünlerin satışını arttırmak için e-ticarete el attı. Toplam 22 kadın derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu önemli bir projeye daha imza attı.
UÜ Karacabey Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) ev sahipliğinde düzenlenen 1 günlük eğitime, 40 federasyon üyesi kadın katıldı. Akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde e-ticaret hakkında temel bilgiler aktarıldı. Artık büyümek istediklerini ve daha fazla kişiye ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu, alacakları eğitimlerle modern çağın gerekliliklerinden internet pazarında da yer bulmak istediklerini belirtti.
Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tayar ise üniversitenin sosyal sorumluluklarından birinin de kent halkının isteklerine cevap verebilmek olduğunu vurguladı. Federasyondan bu yönde talep geldiğini, kendilerinin de olumlu karşıladıklarını dile getiren Tayar, üretim ve istihdamın artırılması amacıyla yapılacak her türlü projede yer almaya devam edeceklerini kaydetti.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara katılım belgeleri verildi.
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