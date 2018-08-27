Üretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık hasadında sona yaklaşıldığını hatırlatarak, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), biran önce fındık piyasasına girerek, fındık alım fiyatını 15 TL’nin üzerinde açıklaması gerektiğini söyledi.

Ordu’da 3 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde halen devam ediyor. Ordu’da serbest piyasada fındık 12 TL civarında işlem görürken, fiyatın dahada yükselmesi bekleniyor. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO’nun 15 TL’nin üzerinde bir fiyat açıklaması gerektiğini vurgulayarak, halen açıklama yapılmamasının da üreticiyi endişelendirdiğini belirtti. Üreticinin serbest piyasaya tonlarca fındık indirdiğini ve maliyetin altında satış yaptığını iddia eden Soydan, "Fındık sektörü ve üreticiler 15 TL fiyat ile rahatlayacaktır. Devletimiz bu fiyatı açıklarsa serbest piyasada fiyat artar. Devlet fındığın içinde olmalı. Özellikle fındık piyasasında serbest piyasa üreticinin hak ettiği rakamları oluşturmuyor. Üretici mağdur. Geçen sezon TMO piyasaya müdahale etti, bu sene sezon başlamadan önce TMO’nun fiyatı açıklaması talebinde bulunmuştuk. Henüz fiyat açıklanmadı, müdahale olmadı. Şuanda serbest piyasa fiyatları 11-12 TL. Şuana kadar fiyat açıklamasında bulunulmadı. Üretici tonlarca fındığını harmandan serbest piyasaya indiriyor. Bu üreticinin ekonomik bir kaybı, burada mağduriyet var. Biran önce TMO’nun piyasaya girmesini istiyoruz. Üreticinin hak ettiği rakam en az 15 TL olmalı. TMO bunun altında fiyat açıklarsa serbest piyasa fiyatı dahada kötü olur" dedi.

Fındık üreticisi Aydın Topal ise, TMO’dan en az 15 TL fiyat beklediklerini, bunun altında açıklanacak fiyatında maliyeti kurtarmayacağını söyledi.