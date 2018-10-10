FİNANS

Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sezon fındık alımı yapmazken, serbest piyasadaki fiyatlar da üreticileri tedirgin ediyor.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sezon fındık alımı yapmazken, serbest piyasadaki fiyatlar da üreticileri tedirgin ediyor. Sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar 12 liraya geriledi, eski fındık ise 10 liradan alıcı buluyor. Altınordudu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, 'eski fındık-yeni fındık' ayrımına tepki göstererek, fındık piyasasında mutlaka TMO ve FİSKOBİRLİK gibi kuruluşların olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 2018 yılı tahmini fındık rekoltesi henüz açıklanmazken, TMO tarafından da müdahale alımı yapılmadı. TMO'nun bu sezon fındık piyasasına girmemesi nedeniyle üreticiler serbest piyasadaki fiyatlardan tedirgin oldu. Sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar 12 liraya gerilerken, eski fındık ise 10 liradan alıcı buluyor. Üreticiler TMO'nun mutlaka piyasaya girerek müdahale alımında bulunması istedi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık piyasasında TMO ve FİSKOBİRLİK gibi kuruluşların olması gerektiğini söyledi. Akarsu, "Üreticiden bunu eski-yeni fındık diye sınıflandırıp alıyorlar. İhracat boyutuna geldiğinde eski-yeni fındık demiyorlar. İkisini harmanlayıp tek kalemde ihracatı yapılan durum var. Eski-yeni fındık diye bir durum yok, burada aldatma var. Üreticiyi mağdur etme ve ucuza fındığı alma var. Son zamanlarda yağlı fındık, çakıldak fındık diye cinsler ortaya çıktı. Çakıldak fındık güzel, kaliteli ama bu ayrıma baktığımızda biz işin içinde başka bir şeyler olduğunu gördük. Bu serbest piyasanın tekelleşmesinden sonra ortaya çıktı. Tamamen yanlış ve aldatıcı, fındık üreticisini mağdur eden bir durum. Bu olayın doğru ve gerçek bir yanı yok. Fındığın adını eski deyip, yeni ile eski arasında ayrı bir fiyat oluşması gerekir zihniyetiyle yapıyorlar bunu ama doğru değil" dedi.

'DEVLET POLİTİKASIYLA DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM'

Geçen yıldan elde kalan ve eski diye tabir edilen fındığın kaliteli olduğunu, randımanı kırıldığında 55 randıman geldiğini de vurgulayan Akarsu, "Zihniyet bozuk olunca, üretici de tekelci piyasaya mecbur kaldığı için ne dedilerse bunu yapmak istiyorlar. Bunu devlet politikasıyla değiştirmemiz lazım. Devletimiz bu tekel piyasadan üreticimize mutlaka çözüm bulmalı. Tekel piyasayı serbest piyasaya düşürerek, serbest piyasa ortamını düzelterek bunu düzeltebilir. Ya da TMO'nun her yıl devrede var olduğunu beyan ederek düzeltebilir. Olmadı FİSKOBİRLİK'le bunu yapabilir. Serbest piyasada alıcı firmaları canlandırarak yapabilir. Üreticilerimizin mağduriyetini gidermemiz lazım çünkü ciddi bir sorun" diye konuştu.

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