FİNANS

Üreticiden fındık fiyatı uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Yeni sezon öncesi 10 liranın altında bir fındık fiyatı oluşmasına izin vermeyeceğiz"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni sezon öncesi 10 liranın altında bir fındık fiyatı oluşmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni fındık sezonu öncesinde fiyat noktasında algı oluşturulmamasını istedi.

Fındık tarımı yapılan illerde 2018 yılı tahmini fındık rekoltesinin tespiti için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Karan, "Kimse sonuç belirlenmeden hesap yapmasın. Yeni sezon öncesi 10 liranın altında bir fındık fiyatı oluşmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nurittin Karan, fındıkta tekele karşı üreticinin tek tutar dalının devlet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım kampanyası ve fındık taban fiyatını bir an önce belirleyerek kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ayrıca TMO'nun fındık alım kampanyasına bu sezon FİSKOBİRLİK de dahil edilmelidir. Fındık sektöründe bir denge unsuru olan FİSKOBİRLİK'in alım kampanyasına dahil edilmesi ve bir yerinde olması, TMO'nun gücüne güç katacaktır."

Öte yandan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ülke adına hayırlı olmasını da dileyen Karan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulacak yeni hükümet sisteminden umutluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük oranda destek veren fındık üreticisi bu karşılığını görecektir."

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fındık fiyat Nurittin Karan uyarı

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