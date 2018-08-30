Üreticiler ayçiçeği fiyatlarından memnun

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından açıklanan ayçiçeği ön alım fiyatı, üreticileri sevindirdi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 4 bin 500 üreticinin, 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptığını söyledi.

Saygı, bu yılın ayçiçeği üreticileri için verimli bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması ayçiçeğinin hem kalitesini hem de yağ oranını artırdı. Hasada başlayan üreticiler verimlerden çok memnun. Buğday'dan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Trakya Birlik'in de alım fiyatlarını açıklamasıyla üreticiler daha da mutlu oldu. Üreticiler için gayet sevindirici bir fiyat." dedi.

Tekirdağ'da uzun yıllar çiftçilik yapan Mustafa Yıldız da bu yıl yağışların bol olmasının ayçiçeği verimini olumlu etkilediğini vurguladı.

Yıldız, ayçiçeğinin hem verimi hem de fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ayçiçeğinin verimi bu yıl gayet iyi. Bu yıl yağmurlu geçmesi nedeniyle ayçiçeğinin yağ oranı da gayet yüksek olacaktır. Trakya Birlik'in açıkladığı fiyatlar bölge çiftçisini tatmin edecek seviye oldu. Beklenene yakın olduğu için üreticiler iyi karşıladı." diye konuştu.