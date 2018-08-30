FİNANS

Üreticiler ayçiçeği fiyatlarından memnun

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından açıklanan ayçiçeği ön alım fiyatı, üreticileri sevindirdi -Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: - "Buğdaydan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Trakya Birlik'in de alım fiyatlarını açıklamasıyla üreticiler daha da mutlu oldu. Üreticiler için gayet sevindirici bir fiyat"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından açıklanan ayçiçeği ön alım fiyatı, üreticileri sevindirdi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 4 bin 500 üreticinin, 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptığını söyledi.

Saygı, bu yılın ayçiçeği üreticileri için verimli bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması ayçiçeğinin hem kalitesini hem de yağ oranını artırdı. Hasada başlayan üreticiler verimlerden çok memnun. Buğday'dan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Trakya Birlik'in de alım fiyatlarını açıklamasıyla üreticiler daha da mutlu oldu. Üreticiler için gayet sevindirici bir fiyat." dedi.

Tekirdağ'da uzun yıllar çiftçilik yapan Mustafa Yıldız da bu yıl yağışların bol olmasının ayçiçeği verimini olumlu etkilediğini vurguladı.

Yıldız, ayçiçeğinin hem verimi hem de fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ayçiçeğinin verimi bu yıl gayet iyi. Bu yıl yağmurlu geçmesi nedeniyle ayçiçeğinin yağ oranı da gayet yüksek olacaktır. Trakya Birlik'in açıkladığı fiyatlar bölge çiftçisini tatmin edecek seviye oldu. Beklenene yakın olduğu için üreticiler iyi karşıladı." diye konuştu.

Üreticiler için bu yılın verimli olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Ama üreticinin girdi masrafları fazla, gübre fiyatlarına gelen zamlar çiftçileri olumsuz etkiliyor. Bölgemizde ayçiçeği hasadı devam ediyor. 20 gün içerisinde hasadın tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Yağışların iyi olması ayçiçeği verimini ve kalitesini artırdı. Buğdayda istediği verimi alamayan üreticiler ayçiçeği ile açıklarını kapatacaktır."

Trakya Birlik, ayçiçeği alım fiyatlarını, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2,66, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2,45, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için de 2,32 lira olarak belirlemişti.

PARTNERDünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!Dünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!
Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesiPankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi
Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladıTürk dizileri Peru’nun kapılarını araladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayçiçek fiyat Tekirdağ trakya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru yorumları

Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

Niğde'de üretti, Dubai'ye satıyor

Niğde'de üretti, Dubai'ye satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

Ege zeytinleri, Diyarbakır'da işlenerek ihraç ediliyor

Ege zeytinleri, Diyarbakır'da işlenerek ihraç ediliyor

Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladı

Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladı

Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

Van'da daha dayanıklı 'güvenlik yeleği' üretildi

Van'da daha dayanıklı 'güvenlik yeleği' üretildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.