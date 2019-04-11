Üreticiler çiğ sütte fiyat artışından memnun

MUSTAFA ÇALKAYA - Soğutulmuş çiğ sütün 1 Mayıs-31 Aralık döneminde uygulanacak tavsiye fiyatının litre başına 1,7 liradan 2 liraya yükseltilmesi üreticileri memnun etti.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda girdi maliyetlerinde yaşanan artışa dikkati çekerek, bu artış karşısında üreticilerin maliyet ve zararları taşıyamadığını söyledi.

Maliyetlerdeki artışların Ulusal Süt Konseyi tarafında da karşılık bulduğunu vurgulayan Özcan, "Çiğ süt referans fiyatlarının artışı üreticiyi bir nebze rahatlattı, ancak bu işin herkes tarafından kabul görecek şekilde pariteye bağlanması lazım. Parite için çiğ süt ile fabrika yemi oranı kullanılabileceği gibi raflardaki süt mamüllerinden oluşacak ürün sepeti fiyatı ile çiğ süt fiyatı arasındaki oran da esas alınabilir." dedi.

Özcan, üreticileri tedirgin eden en büyük konunun, başta yem olmak üzere, girdi ürünlerinde art arda yaşanan fiyat artışları olduğunun altını çizerek, yem fiyatlarına da müdahale edilmesi ve çiğ süt fiyatına paralel olarak yem fiyatlarının da sabitlenmesi önerisinde bulundu.