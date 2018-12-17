Üreticiler uyardı: Hindistan 2019 yılında ATM’siz kalabilir

Elif Varan / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Hindistan’da ATM üretim şirketleri, yeni yasal düzenlemeler nedeniyle ATM makinelerinin yarısını kullanımdan kaldırabileceklerine ilişkin uyarıda bulundu.

Ülkede 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, 240 bin ATM’ye ait çok sayıda yazılımın güncellenmesi, bu cihazları koruyan güvenlik görevlisi sayısının artırılması, cihazlara nakit taşıyan kamyonların küresel konumlandırma sistemleri ile donatılması ve cihazlara yeni kameraların takılmasını zorunlu kılıyor.

Financial Times’ın haberine göre, ATM üreticileri, birçoğu kırsal bölgelerde bulunan ve az kar getiren ATM’lerini kullanımdan kaldırabileceklerini belirtti.

Haberde, bu durumun, bankacılık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan bölgeler için hayatı çok daha zor bir hale getireceğini de belirtiliyor.

ATM Endüstrisi Konfederasyonu, yeni düzenlemelerle ortaya çıkan ihtiyaçların 500 milyon dolarlık bir maliyet yaratacağını ve bunun karşılanmasının oldukça güç olduğunu belirtti. Yapılan son araştırmalara göre Hindistan’da ortalama olarak her 100 bin yetişkine 21 ATM cihazı hizmet verirken, bu rakam Endonezya’da 55, Birleşik Krallık'ta ise 129 düzeyinde bulunuyor.

