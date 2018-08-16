"Son günlerde bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yem sanayi sektörüyle ilgili üreticileri ve üretimi olumsuz etkileyecek haberlere rastlamaktayız. Fabrika yemi satış fiyatı listelerinin bazı yem sanayileri tarafından dövize endekslendiği, hatta bazı listelerin doğrudan döviz cinsi üzerinden ücretlendirildiği belirtiliyor. Birlik olarak yapmış olduğumuz piyasa araştırmalarıyla da yem fiyatlarının arttığını üzülerek görmekteyiz."

Spekülatif ataklar sonucu geçtiğimiz günlerde döviz kurlarında yaşanan olumsuzluğun fabrika yemi satış fiyatlarını arttırdığını anımsatan Özcan, şöyle devam etti:

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, hükümetin ekonomiye ilişkin aldığı kararlar ve ortaya konduğu kararlılık sonucu dolar kurunun ve arpa fiyatlarının gerilediğini belirterek, "Yem fiyatlarının düşen dolar kuruna göre yeniden düzenlenmesini istiyoruz." dedi.

Özcan, hükümetin ekonomiye ilişkin aldığı kararlar ve ortaya koyduğu kararlılık neticesinde dolar kurunun ve arpa fiyatlarının gerilediğini vurgulayarak, "Dövizdeki tırmanış bahane edilerek geçen hafta yükseltilen yem fiyatlarının dövizdeki gerilemeye rağmen düşmediğini üzülerek takip etmekteyiz. Yem fiyatlarının düşen dolar kuruna göre yeniden düzenlenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Süt yemi fiyatlarının son 1,5 yılda yüzde 45, diğer girdilerin ortalama yüzde 30 arttığına dikkati çeken Özcan, buna karşın çiğ süt fiyatlarındaki yükselişin yüzde 10'da kaldığını bildirdi.

Özcan, süt/yem paritesinin yetiştiricilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, buna rağmen üretmeye devam eden yetiştiricilere ve yem sanayicilerine sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Kamil Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra ilgili kurumların da kriz fırsatçılığına müsaade etmeyerek yetiştiricilerin alın terini ve hakkını koruyacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

