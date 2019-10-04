Üreticilere pamuğun temiz toplanması uyarısı

Şanlıurfa Valiliğince oluşturulan "Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu"ndan pamuk üreticilerine pamuğun temiz toplanması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli konuma sahip pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında yüzde 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu, bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması yasaklandı.

Valilik tarafından oluşturulan "Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu", her yıl eylül, ekim ve kasım aylarında periyodik olarak pamuk toplama alanları ile çırçır prese fabrikalarını denetleyerek bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, hasatta pamuğun temiz toplanması ve mutlaka saf pamuktan üretilmiş çuvallarda taşınmasının önemine dikkati çekti.

Şanlıurfa'nın Türkiye'de en fazla pamuk yetiştirilen üretim merkezi olduğunu ve bu pamuğun kalitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Çakmaklı, şöyle devam etti: