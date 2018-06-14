FİNANS

"Üreticilerimizi stokçuların eline düşürmeyeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Lisanslı depoculuk, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi stokçulara, aracılara düşürmeden, onların eline bırakmadan, ürettikleri malları istedikleri zaman yüksek fiyata satmak için en önemli yollardan birisidir" - "(Şanlıurfa'da) 50 bin tonluk lisanslı hububat deposunun temelini attık. Yakın zamanda Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin tonluk lisanslı fıstık deposunun temelini atıyoruz, yine Viranşehir ilçesinde 30 bin tonluk lisanslı hububat deposunun açılışını yapacağız. İnşallah üreticilerimizi stokçuların eline düşürmeyeceğiz" - "Lisanslı depoculuğu bütün Türkiye'de, fıstıkta, fındıkta, kayısıda, üzümde, bütün ürünlerde inşallah yayıyoruz. Yaymaya da devam edeceğiz"

YASİN DİKME - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Lisanslı depoculuk, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi stokçulara, aracılara düşürmeden, onların eline bırakmadan, ürettikleri malları istedikleri zaman yüksek fiyata satmak için en önemli yollardan birisidir." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak, işsizliği azaltmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Çiftçilerin ve yetiştiricilerin mağdur olmaması için de projeler hazırladıklarını dile getiren Fakıbaba, birçok ürün için kurulacak lisanlı depolarla çiftçilerin ve üreticilerin mağduriyetlerinin önleneceğini söyledi.

Lisanslı depoculuğu "ürünün barajı" olarak düşündüklerini belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Yani su çok geldiği zaman barajda topluyorsunuz, suya ihtiyaç duyduğunuz zaman barajın kapağını açıp suyu bırakıyorsunuz. Lisanslı depoculuk da böyle bir şey. Ürün fiyatı düşük olduğu zaman, taşıma destekleri vermek kaydıyla, bedava olarak ürünü getiriyor lisanslı depoya bırakıyor. Farz edelim 10 ton buğday bıraktı, kalitesi belli, sadece bir sertifika alınıyor. Yani 'şu lisanslı depoda şu kadar ürünüm var.' diyorum ve alıp cebime koyuyorum. Farz edelim ben İstanbulda'yım, o gün ürünümün fiyatının yükseldiğini görüyorum, hemen orada bir bankaya gidiyorum, Şanlıurfa'daki ürünümü o sertifikayla paraya çeviriyorum. Lisanslı depoculuk, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi stokçulara, aracılara düşürmeden, onların eline bırakmadan ürettikleri malları istedikleri zaman yüksek fiyata satmak için en önemli yollardan birisidir. "

- "Verdiğimiz senetle kredi çekilebilir"

Bakan Fakıbaba, lisanslı depoculuğu ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"(Şanlıurfa'da) 50 bin tonluk lisanslı hububat deposunun temelini attık. Yakın zamanda Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin tonluk lisanslı fıstık deposunun temelini atıyoruz. Yine Viranşehir ilçesinde 30 bin tonluk lisanslı hububat deposunun açılışını yapacağız. İnşallah üreticilerimizi stokçuların eline düşürmeyeceğiz. Fiyatlar düşük olduğunda genelde üreticilerimiz ne yapıyor, borçlu oluyor. Çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin elindeki malı kapmak isteyen fırsatçı insanlar oluyor. Onlara fırsat vermeden mallarını depoya koyuyoruz. Verdiğimiz senetle bankadan kredi çekilebilir çünkü artık o senet geçerli olmuş oluyor, mal varlığı olmuş oluyor. Lisanslı depoculuğu bütün Türkiye'de, fıstıkta, fındıkta, kayısıda, üzümde, bütün ürünlerde inşallah yayıyoruz. Yaymaya da devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi fıstık gıda lisanslı depoculuk

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