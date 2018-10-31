Üreticilerin fındıkta alım heyecanı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 1 Kasım itibariyle alımlara başlayacak olması, fındığını henüz satmayan üreticileri umutlandırdı. TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14,50 liradan satın alacak. Üreticilerin yarıdan fazlası fındığını sezon başında erkenden satarken, bazı üreticiler de depolarında bekletiyordu. Fındık üreticileri, TMO'dan internet üzerinden randevu almaya başlarken, serbest piyasada da fiyatların artmasını bekliyor. Serbest piyasada sezon başında 13 lira olan fındık, TMO'nun müdahale alımıyla ilgili belirsizliği nedeniyle 12 lira seviyesine kadar inmişti. TMO'nun 1 Kasım itibariyle devreye gireceğinin açıklanması üzerine, serbest piyasadaki fiyatlarda da artış yaşanmaya başladığı belirtildi. 12-13 lira arasında serbest piyasa fiyatı işlerken, TMO'nun alıma başlamasıyla fiyatların 14 liranın üzerine çıkacağı ifade edildi. TMO'nun levant kalite fındığı 14, Giresun kalite fındığı ise 14,50 liradan satın alacağı belirtiliyor. 'ARACILAR KAR EDECEK' TMO'nun randevu almaya başlaması fındığını henüz satmayan ve elinde tutan üreticileri de heyecanlandırdı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık üreticisi Yusuf Sarı, TMO'nun alımdaki belirsizliği nedeniyle bu yıl 3,5 ton fındığını erkenden ucuza sattığını söyleyerek, "Ağustosta bu fiyat açıklansa daha iyi olurdu. Burada aracılar kar edecek. Fındığını halen satmayıp elinde tutanlar için iyi. Hiç değilse TMO gelecek sezonda bu fiyattan fındığı alsın. Bundan sonra fiyat olsa ne olacak. Burada kim kazandı onu sormak lazım, fındıktan başka geçimimiz yok. Hayvancılık var ama yem fiyatları arttı oda yok. Elimizde bir tek fındık var. Bin 200 rakımda başka bir şeyde olmuyor" dedi. 'ÜRETİCİNİN ÇOĞU 12 LİRADAN FINDIK SATTI' Numan Hekim ise serbest piyasada fındık fiyatlarının sezon başında 14 lira seviyesine kadar yükseldiğini, TMO'nun alım yapmayacağını açıklamasıyla fiyatların 12 liraya kadar gerilediğini, bu nedenle bir çok üretici gibi kendisinin de fındığını ucuzdan sattığını vurgulayarak, "Ben de 12 liradan sattım, bundan sonra fındık dursa ne olacak. 14 liraya sezon başında satılıyordu. TMO fındığı o zaman 15 lira deseydi de almasaydı, bu millet 13 liradan satsaydı keşke" diye konuştu. 'ERKEN SATTIĞIMDAN MEMNUNUM' Orhan Kara ise geçen yıldan tecrübe edindiğini ve hasadın hemen arkasında fındığı sattığını anlatarak, "Ben kendime kızdığım için erkenden sattım, hesabımı yapamadım. Beklesem yine iyi değildi. TMO'ya şu ana kadar verdim ama çokta uğraştım. Erken sattığımdan memnunum. Satmayanlar içinde TMO iyi olur inşallah" diye konuştu. TMO 1 KASIM'DA ALIMA BAŞLIYOR TMO 1 Kasım itibariyle fındık alımına başlayacağını açıklarken, üreticilerde fındığını halen evlerinde ve serenderlerde bekletiyor. Serbest piyasada fiyatların 14 lira seviyesinin üzerine çıkması halinde fındığını manavlara satmaya hazırlanan bazı üreticilerde, rekolte durumuna göre fiyatların 15 lira seviyesine çıkabileceğinden de umutlu.



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