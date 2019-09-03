FİNANS

"Üreticilerin kontrollü hareket etmesi gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: - "Fındığın pazara geliş miktarının çok önemli olduğu bu süreçte üreticilerin kontrollü hareket etmesi gerekiyor"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındığın pazara geliş miktarının çok önemli olduğu bu süreçte, üreticilerin kontrollü hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta toplama işleminin sahil ve orta kesimlerde büyük ölçüde tamamlanıp, yüksek kesimlerde ise devam ettiğini belirtti.

Kurutulan fındıkların da pazara indirildiğini aktaran Arslantürk, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahmini rekoltesi 772 bin ton olarak açıklanan 2019 ürünü fındık, ağustos ayının son haftasından itibaren yoğun bir şekilde pazara indirilmeye başlanmıştı. Piyasada tüccarlar ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Fiskobirlik ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği de alımlarını sürdürürken, okulların açılacak olmasının yanında gurbetçilerin de dönüş yapmaya başlamalarının etkisiyle piyasaya indirilen fındık miktarında önemli artış oluyor."

Arslantürk, üreticilerin büyük kısmının fındıklarını peşin olarak satarken, bir kısmının da emanet şekliyle tüccara teslim ettiğine işaret ederek, "Piyasada TMO, Fiskobirlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği alım yapıyor olsa da fındığın büyük kısmı üreticiler tarafından tüccara satılıyor. TMO'nun bugüne kadar 6 bin ton civarında fındık almasına karşın, bunun çok üzerinde bir miktar tüccara teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Piyasayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arslantürk, üreticilerin pazara kontrolsüz bir şekilde fındık indirmesinin, bir kısmının da tüm uyarılara rağmen hala emanete fındık bırakmaya devam etmesinin, fiyatlarda gevşemeye ve dolayısıyla düşüşe neden olduğunu savundu.

Arslantürk, piyasanın dinamikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fındığın pazara geliş miktarının çok önemli olduğu bu süreçte üreticilerin kontrollü hareket etmesi gerekiyor. Özellikle de hala emanete ürün bırakılıyor. Bu tablo da ister istemez arz talebe göre oluşan piyasada fındığın fiyatlandırılmasına olumlu-olumsuz etki yapıyor. Her bakımdan istikrarlı bir piyasa için üreticilerin tercihleri ve zamanlaması çok önemlidir. Kısacası piyasanın seyri üreticinin tercihlerine paralel seyredecektir. Bu arada TMO'nun da alımlarındaki hızı ve hareketliliği artırılmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
fındık Trabzon Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk

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