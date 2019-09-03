"Üreticilerin kontrollü hareket etmesi gerekiyor"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındığın pazara geliş miktarının çok önemli olduğu bu süreçte, üreticilerin kontrollü hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta toplama işleminin sahil ve orta kesimlerde büyük ölçüde tamamlanıp, yüksek kesimlerde ise devam ettiğini belirtti.

Kurutulan fındıkların da pazara indirildiğini aktaran Arslantürk, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahmini rekoltesi 772 bin ton olarak açıklanan 2019 ürünü fındık, ağustos ayının son haftasından itibaren yoğun bir şekilde pazara indirilmeye başlanmıştı. Piyasada tüccarlar ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Fiskobirlik ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği de alımlarını sürdürürken, okulların açılacak olmasının yanında gurbetçilerin de dönüş yapmaya başlamalarının etkisiyle piyasaya indirilen fındık miktarında önemli artış oluyor."

Arslantürk, üreticilerin büyük kısmının fındıklarını peşin olarak satarken, bir kısmının da emanet şekliyle tüccara teslim ettiğine işaret ederek, "Piyasada TMO, Fiskobirlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği alım yapıyor olsa da fındığın büyük kısmı üreticiler tarafından tüccara satılıyor. TMO'nun bugüne kadar 6 bin ton civarında fındık almasına karşın, bunun çok üzerinde bir miktar tüccara teslim edildi." ifadelerini kullandı.