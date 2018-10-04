"Üreticilerin orta vadede petrol üretimini artırması zor"

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, hızlı bir şekilde yükselen petrol fiyatlarının endişe verici olduğunu belirterek, "Petrol üreticisi ülkelerin orta vadede petrol üretimlerini artırmaları çok zor olacak." dedi.

Alekperov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında katıldığı bir panelde küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarındaki ani yükselişe olumsuz baktıklarını anlatan Alekperov, "Bugün bizi korkutan şey petrol fiyatının bu kadar keskin bir şekilde yükselmesi ve politik faktörlerin petrol fiyatı üzerindeki etkisinin oldukça güçlü olması." diye konuştu.

Alekperov, piyasaların mevcut arz-talep dengesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Ancak petrol üreticisi ülkelerin orta vadede petrol üretimlerini artırmaları çok zor olacak. Son 4 yılda petrol sektörüne düşük fiyatlar nedeniyle yapılamayan yatırımların tutarı 1,5 trilyon doları geçti ve bunun bir sonucu olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol üretimini daha da artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Küresel petrol fiyatları belirsizlik nedeniyle daha da artabilecek potansiyele sahip. Her şey kasım ayında yaşanacak eğilime bağlı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

