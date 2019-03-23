Üreticiye tarımsal destek sürüyor

MUSTAFA ÇALKAYA - Üreticilere mart sonuna kadar anaç koyun keçi desteği kapsamında 538,5 milyon lira, çoban desteği çerçevesinde 35 milyon lira ödeme yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere yemden tohuma, mazottan zirai ilaç girdilerine kadar birçok alanda destek veriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün itibarıyla bitkisel üretim destekleri kapsamında 1 milyar 432 milyon liranın ödenmeye başlandığını duyururken mart sonuna kadar anaç koyun keçi desteği ve çoban desteği kapsamında da ödeme yapılacak.

Anaç koyun keçi desteği kapsamında 187 bin yetiştiriciye 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvan için 538,5 milyon lira ödenecek. Çoban desteği çerçevesinde 7 bin küçükbaş işletmesine işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira verilecek.

Koyunculukta da sürü büyütme projeleri başlatılacak. Dişi kuzulardan damızlığa ayrılanlar için üreticisine kuzu başına 100 lira destek sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi'nde sağlanan başarı dolayısıyla proje süresini 2023'e kadar uzattı. Proje kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık yatırımın yüzde 50'si hibe olarak verilecek. Hayvan alımında boğa için 5 bin lira, koç için 750 lira hibe verilecek.