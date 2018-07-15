İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz." dedi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Pakdemirli, partideki geçmişi nedeniyle teşkilatla uzun zaman birlikte olduğunu, çalıştığını belirtti.

Pakdemirli, kooperatifleşmenin önemine değinerek, birlikte, beraber bir şeyler yapmanın yolunu bulmak gerektiğini bildirdi. Birçok sektörde yöneticilik yaptığını, kendi işletmeleri bulunduğunu aktaran Pakdemirli, "Bizde kooperatiflerin örnekleri var ama sayıları iki elin parmaklarını geçmiyor. Ama yurt dışında kooperatif tam bir profesyonel bir firma gibi yürüyor. Bizim de kooperatifçilik konusunda birlikte iş yapmanın yolarını bulmamız lazım. Birlik olduğumuz zaman güç oluyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, tarımda yaşanan sıkıntıları bildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ortak dert nedir, çok çok harcayıp az az kazanıyoruz. Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen problemleri hemen çözeceğiz. Zor diye bir şey yok diyorum bürokratlarıma, eğer milletin, memleketin, üreticinin, tüketicinin faydasınaysa. Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz. Üretici olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Onlar da evlerine götürdükleri fileleri doldururken biraz daha rahat edecek, ateş pahası filelerle evlerine gitmeyecek. Bunları da çok ince ayrıntılı kontrol ediyor olacağız."