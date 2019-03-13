FİNANS

Üretim için açık kaynak yazılıma vurgu

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Açık kaynak yazılımlar, Türkiye'nin üretmesi ve gelişmesi için en etkin seçenek olacak" - "Yabancıya giden bilgi bir daha geri dönmez. Sizin yerinize gelir başkaları korur. Bu durumda da koruyamadığınız bir şeyin güvenliğinden asla emin olamazsınız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açık kaynak yazılımların, Türkiye'nin üretmesi ve gelişmesi için en etkin seçenek olacağını belirtti.

Sayan, HAVELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle düzenlenen açık kaynak yazılımları temalı "3. Teknoloji Sohbetleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, bilgi toplumuna giden yolda yaşamın tüm boyutlarını düzenleyen akıllı cihaz ve sistemlerin önemli bir bileşeninin yazılım olduğunu söyledi.

Tasarruf ve güvenliğin yanında ekonomiye katkı sağlaması bakımından açık kaynak kullanımının kritik öneme sahip olduğunu belirten Sayan, Türkiye'nin yabancı firmalara bağımlılığını azaltmak için kendi teknolojisini üretmek zorunda olduğunu ve kritik dönemlerde bunun çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

İthal kaynaklı yazılımlara veri güvenliği açısından güvenilemeyeceğine dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"Yabancıya giden bilgi bir daha geri dönmez. Sizin yerinize gelir başkaları korur. Bu durumda da koruyamadığınız bir şeyin güvenliğinden asla emin olamazsınız. İşte bu yüzden Bakanlık olarak çalışmalarımızı yürütürken hem kat ettiğimiz yolu hem bu yolda ne kadar güvende olduğumuzu hem de varacağımız hedefi planlayarak ilerliyoruz. Bu noktada teknolojiyi, bilgiyi kullanarak katkı yapabilecek durumda olduğumuzu da hep birlikte göstermemiz gerekiyor."

Açık kaynak yazılımların, Türkiye'nin üretmesi ve gelişmesi için en etkin seçenek olacağının altını çizen Sayan, "Bakanlığımız açık kaynak platformuyla ilgili çalışmaları başlattı. İnşallah kısa bir süre içinde bu çalışmalar da sona erecek. Hepimiz bu anlamda bu platformu destekliyoruz ve tekil yazılımlar yerine platformu ortaya koyabilmenin önemli olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Sayan, "Bir fenomen haline dönüşen bu yazılımlar kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlıyor. Açık kaynak kod yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenli olmasıyla yürütülen çalışmaları kolaylaştırıyor." diye konuştu.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da açık kaynak yazılımı kullanım alanlarının artmasının sektörde olumlu yönde hareketlenmeyle üretimi artıracak bir rekabete de kapı aralayacağını belirtti.

Yerli yazılım Pardus'un açık kaynak ile yapılan proje sistemlerinin temel işleyişine katkı sağladığını anlatan Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"BTK olarak siber saldırıları ve zafiyetleri tespit etmek ve yapılan tespitleri diğer ilgili kurumlara iletmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azad ve Kasırga adlı yazılımları kullanıyoruz. Bunların sayılarının, sektörün tüm paydaşlarının çalışmalarıyla günden güne artacağına inanıyorum. Özellikle bu alana merak duyan gençlerimizin çok doğru işlere imza atacağına, yerli ve milli üretimde bizi güzel bir geleceğe taşıyacağına eminim."

Karagözoğlu, açık kaynak yazılımın ülke geleceğini şekillendirmede önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da açık kaynak yazılımlarının çeşitli gönüllü topluluklar tarafından yazıldığını, bu topluluklarda daha fazla Türk mühendisin yer alması gerektiğini ifade etti.

Atalay, yazılımda başarılı Türk mühendislerin dünya çapında işler çıkardığını vurgulayarak, açık kaynakta da aynı performansı beklediklerini söyledi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazırTEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır
Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingiSabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu HAVELSAN HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay Teknoloji Sohbetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

En Çok Okunan Haberler

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.