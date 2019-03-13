Üretim için açık kaynak yazılıma vurgu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açık kaynak yazılımların, Türkiye'nin üretmesi ve gelişmesi için en etkin seçenek olacağını belirtti.

Sayan, HAVELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle düzenlenen açık kaynak yazılımları temalı "3. Teknoloji Sohbetleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, bilgi toplumuna giden yolda yaşamın tüm boyutlarını düzenleyen akıllı cihaz ve sistemlerin önemli bir bileşeninin yazılım olduğunu söyledi.

Tasarruf ve güvenliğin yanında ekonomiye katkı sağlaması bakımından açık kaynak kullanımının kritik öneme sahip olduğunu belirten Sayan, Türkiye'nin yabancı firmalara bağımlılığını azaltmak için kendi teknolojisini üretmek zorunda olduğunu ve kritik dönemlerde bunun çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

İthal kaynaklı yazılımlara veri güvenliği açısından güvenilemeyeceğine dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"Yabancıya giden bilgi bir daha geri dönmez. Sizin yerinize gelir başkaları korur. Bu durumda da koruyamadığınız bir şeyin güvenliğinden asla emin olamazsınız. İşte bu yüzden Bakanlık olarak çalışmalarımızı yürütürken hem kat ettiğimiz yolu hem bu yolda ne kadar güvende olduğumuzu hem de varacağımız hedefi planlayarak ilerliyoruz. Bu noktada teknolojiyi, bilgiyi kullanarak katkı yapabilecek durumda olduğumuzu da hep birlikte göstermemiz gerekiyor."